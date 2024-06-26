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醫揭流行病「食物禁忌」！過敏體質少喝咖啡　「這類人」別吃蕃茄

▲台灣人愛喝咖啡提神，但如果是過敏體質，應該少喝咖啡，避免誘發汗皰疹。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣人愛喝咖啡提神，但如果是過敏體質，應該少喝咖啡，避免誘發汗皰疹。（圖／記者蕭涵云攝）

家庭消費中心／綜合報導

台灣是過敏王國，某些食物比較容易引起過敏發作，是許多民眾關注的話題，對此國泰醫院皮膚科主治醫師羅陽說，若有過敏體質，接觸到或飲食中含有鎳、鈷、鉻等金屬元素，容易誘發汗皰疹，因此相關金屬飾品要少戴，蛤蜊（牡蠣）、豆類、咖啡等食物也應注意適當攝取。

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羅陽說明，鎳含量較多的食物，包括蛤蜊、罐頭食品、玉米、鮭魚及可可（巧克力）等；含高鈷食物則有豆類、堅果類、穀物及咖啡等；高鉻食物則有肉類、堅果及咖啡等。不過，並非所有過敏體質都要避免這些飲食，只要適當攝取，一般無太大影響。

▲蛤蜊湯的做法簡單，但是一碗公內卻用上滿滿蛤蜊。（圖／記者葉盛耀攝）
▲蛤蜊是鎳含量較多的食物。（圖／記者葉盛耀攝）
此外，羅陽說，另有數種疾病的禁忌食物，在門診常被問起，以下一併說明：

◼️酒糟性皮膚炎（玫瑰斑）：辛辣、熱燙食物及刺激性食物等都要注意，另含有肉桂醛（cinnamaldehyde）的食物如番茄、柑橘類水果及巧克力等，也會促使部分患者症狀發作。

至於富含組織胺的食物，包括起司、加工肉類及酒精等，要避免在症狀發作時食用；酒精及高油脂食物則會破壞皮膚屏障，使神經醯胺製造失衡，進而惡化臉部發紅，血管擴張及皮膚刺癢更明顯，盡量少吃。

◼️圓禿及乾癬：皆為免疫失衡導致的皮膚疾病，因此會增強免疫力的食補均須避免過度食用；此外，白斑也與免疫功能異常有關，不過許多人擔心維生素C及柑橘類水果會減少黑色素生成，而使白斑惡化，事實上對白斑病程並無太大影響。

◼️痤瘡（痘痘）：高升醣指數食物、乳清蛋白、油炸食物、巧克力等，都會使痘痘惡化，尤其是黑巧克力對於年輕男性影響更大，可能是因為可可會使細胞激素（IL-1β）上升，進而誘發導致病的痤瘡桿菌增生。

有趣的是，富含omega-3的食物也許有助改善痘痘，這是由於omega-3脂肪酸可以抑制發炎性細胞激素的製造，進而產生療效。

◼️紅斑性狼瘡：具光敏感性食物如香菜、芹菜及九層塔等，都要盡量少吃，以免皮膚對紫外線的敏感度提高，甚至引起光敏感性皮膚炎；此外，苜蓿芽含有刀豆胺基酸（L-Canavanine），容易引發一連串免疫反應，恐惡化紅斑性狼瘡，不可不慎。

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