醫揭流行病「食物禁忌」！過敏體質少喝咖啡　「這類人」別吃蕃茄

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此外，羅陽說，另有數種疾病的禁忌食物，在門診常被問起，以下一併說明：
◼️酒糟性皮膚炎（玫瑰斑）：辛辣、熱燙食物及刺激性食物等都要注意，另含有肉桂醛（cinnamaldehyde）的食物如番茄、柑橘類水果及巧克力等，也會促使部分患者症狀發作。
至於富含組織胺的食物，包括起司、加工肉類及酒精等，要避免在症狀發作時食用；酒精及高油脂食物則會破壞皮膚屏障，使神經醯胺製造失衡，進而惡化臉部發紅，血管擴張及皮膚刺癢更明顯，盡量少吃。
◼️圓禿及乾癬：皆為免疫失衡導致的皮膚疾病，因此會增強免疫力的食補均須避免過度食用；此外，白斑也與免疫功能異常有關，不過許多人擔心維生素C及柑橘類水果會減少黑色素生成，而使白斑惡化，事實上對白斑病程並無太大影響。
◼️痤瘡（痘痘）：高升醣指數食物、乳清蛋白、油炸食物、巧克力等，都會使痘痘惡化，尤其是黑巧克力對於年輕男性影響更大，可能是因為可可會使細胞激素（IL-1β）上升，進而誘發導致病的痤瘡桿菌增生。
有趣的是，富含omega-3的食物也許有助改善痘痘，這是由於omega-3脂肪酸可以抑制發炎性細胞激素的製造，進而產生療效。
◼️紅斑性狼瘡：具光敏感性食物如香菜、芹菜及九層塔等，都要盡量少吃，以免皮膚對紫外線的敏感度提高，甚至引起光敏感性皮膚炎；此外，苜蓿芽含有刀豆胺基酸（L-Canavanine），容易引發一連串免疫反應，恐惡化紅斑性狼瘡，不可不慎。