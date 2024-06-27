衝了！礁溪冠翔泉旅9/30前「住1晚送1晚」　不分平假日、暑假都送

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5房型定價5800~1萬800元 必泡5漢方精油養生溫泉
翻新後的冠翔泉旅共5種房型，包括綠境、舒境、森境、樂境以及天境。所有房型皆以 Cozy Zone 概念進行設計，部分牆面選用以火山岩漿製成「白洲土」，擁有空氣淨化、除臭殺菌之效且具環保特性。房價定價5800~1萬800元，均含早餐。
房內備品同樣傳遞濃厚在地色彩，如嚴選台灣精品咖啡品牌「湛盧咖啡」、100%無咖啡因台灣蕎麥茶；洗沐用品則選擇知名植萃品牌「茶籽堂」，更提倡減少一次性備品使用，房內提供玻璃水瓶，透過實際行動落實永續旅遊理念。
冠翔泉旅人氣熱點的戶外溫泉，除原湯與山泉之外，更設有含漢方精油成分舒緩養生池，「潤泉」添加茉莉成份，具有抗菌抗炎效果，幫助皮膚恢復健康；「鎮泉」添加檀香可鎮靜安神、紓緩身心；「舒泉」透過薰衣草等成分，達到舒緩肌肉痠痛之功效；想要行氣活血、提升精力，可以選擇含有人蔘等藥材的「活泉」；希望養顏美容，則不能錯過櫻花成份的「嫩泉」，淡淡的香氣讓人放鬆心情，溫和調理肌膚。
慶祝回歸，冠翔泉旅試營運推出限時優惠，凡9月30日前入住，享不分平假日享買一晚贈一晚優惠，每日限量5組，且暑假旺季期間不加價。不過，冠翔泉旅提醒，「買1送1」優惠方案為連續住宿，3天2夜住宿費用以價高者計，即周五至周日入住為價高的周六房型住宿費計價。
雀客國際暑期最低1280元入住 全台50家旅館適用
雀客國際酒店集團近期也宣布推出暑期超值住宿套票，平日最低只要1280元，全台超過50家旅館都可預訂此方案，方案內含總價值近千元的三重大禮，包含嘉義太保咩咩上樹萌寵樂園雙人入場門票、高雄駁二Holo Park光禹浮空劇院雙人門票（一般座椅），以及竹間幸福鍋物7選1兌換券。活動期間為7月1日至9月90日止。