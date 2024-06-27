湖人撿到寶？首輪17順位選射手Knecht　詹皇昔日也曾給他高度讚賞

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詹皇過去受訪曾談到Knecht 對他個人印象頗佳
而湖人一哥「詹皇」LeBron James過去曾在受訪時談到Dalton Knecht，並對他有著相當不錯的印象，「我們都會因為Zach Idey和Dalton Knecht的關係，觀看普渡大學與田納西大學的比賽。這取決於場上的球員是誰，他們對於電視收視率而言，也帶來正面影響。」
LeBron James當時並沒有詳細談到Knecht在場上的表現，但這位23歲的後衛在田納西大學的第一個，也是唯一一個賽季的表現，顯然也給LeBron留下了不錯的印象。田納西過去則在精英八強賽中，最終以72：66不敵普渡大學，Dalton Knecht當時雖然無緣率隊取勝，但他的表現也引起了全國關注，他全場出賽37分鐘，共出手31投14中，三分球則是10投6中，把握度相當不錯，最終則拿下全隊最高的37分。
選到Knecht湖人總經理超興奮 稱Redick已開始畫戰術
湖人總經理Rob Pelinka稍早接受採訪時則說到，他們很意外在17順位還能選到Dalton Knecht，「我們從來沒有想過，會有一名技術如此成熟，同時完全符合我們要求的球員(第17 順位) 出現在我們眼前。在我們球探評當中，他（Dalton Knecht）一直名列前十。」
「在我看來，我們不可能在選秀會上能夠挑到這樣的球員，所以整體來說真的是再高興不過了。我在樓上還和JJ Redick開玩笑說，我們找到了一個與他作為球員的技能相匹配的射手，Redick已經開始在白板上畫戰術了，就等待他（Dalton Knecht）的加入。你永遠不知道選秀會這個夜晚開始時，會發生什麼事，而事情最後以這樣的方式結束，我們感到非常興奮。」Rob Pelinka如此總結到。