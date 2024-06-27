新青安精進「限貸1次」！政院拍板 專家：可望紓解房市供不應求
行政院今（27）拍板通過新青安貸款精進政策，除日前已公布的貸款人須簽切結書外，這次新增新青安貸款借款人限貸一次，要杜絕新青安人頭戶、出租等亂象。對此，專家認為，此波新青安精進措施，或將打擊市場上游資置產、炒作風氣，加上央行先前的第2戶限貸6成，料可迫使投機客釋出部分物件，稍稍紓解目前市場供不應求的情形。
記者徐銘穗/綜合報導
財政部經跨部會盤點，今赴行政院會報告最新防弊措施，為避免借款人買賣不動產的投機行為及考量政府財政資源有限，乃修正青安貸款原則，新增「2023年8月1日以後經銀行核貸本優惠貸款者，自2024年6月27日起，不得再次申貸本優惠貸款」之規定。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，自去年8月政府端出「新青安」方案後，首購、年輕族群買盤帶起自疫情以來的新一波多頭，惟房市火熱也刺激投資、置產族群紛紛出籠，引起政府關注，才有此次「新青安」新策出現。
此次新政針對投機客、人頭戶及貸後轉租等未符和自住原則的購屋族，如遭查明有違反規定情事，將終止利息補貼要求購屋者回溯利息，且新增「新青安」每位借款人僅能限貸一次，或將打擊市場上游資置產、炒作風氣，並在搭配央行日前釋出「二戶限貸令2.0」之下，應會迫使投資者釋出部分物件，可望稍稍紓解目前市場供不應求的情形，惟整體對房市是否影響，仍待未來查緝動作是否確實。