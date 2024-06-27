5月全台買賣移轉3.49萬棟！創近29個月新高 專家：第4季要小心了
受惠今年4月市場買氣增溫，統計5月全台的建物買賣移轉棟數達到3.49萬棟，年增率高達26%，同時也寫下近29個月以來單月新高，主要還是台股第二季走高，提振購屋人信心與購買力，同時民眾對於房價預期樂觀，新青安也幫助年輕人購屋成家，帶動整體交易增溫移轉量增。
記者徐銘穗/綜合報導
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，5月移轉棟數飆高與3、4月市場買氣熱絡有關，觀察即使5、6月市場交易狀況仍保持暢旺，這樣推估有可能到7月的買賣移轉棟數還是維持年增趨勢不變，主要市場動能包括通膨預期、股市衝上兩萬多點，市場資金動能強勁且對於房市看法相當樂觀，都推升市場的交易動能增溫，不僅移轉棟數增加，一手市場的預售揭露量3、4月也都超過單月1.3萬件，一二手的市場都呈現交易熱絡。
統計顯示，今年5月的全台建物買賣移轉棟數3.49萬棟，年增26%，不僅僅是近29個月以來新高，同時也是11年以來的同期新高，反映出當前市場交易熱絡市況，倘若台股持續維持穩定，且市場沒有重大利空影響，全年移轉量有機會挑戰11年來新高，2013年當時全年建物買賣移轉棟數為37.1萬棟。
第三季通常是房市傳統淡季，主要家庭可能趁暑假安排出國，同時第三季也是颱風季，可能會打亂民眾看屋的步調，不過因為現在市場買氣暢旺，民眾對於房市預期樂觀，且台股還在兩萬兩千點之上，即使淡季民眾在購屋態度上還是會偏向積極一些，推估今年房市有機會挑戰第三季淡季不淡，至於第四季可能就會逐漸受到美國大選影響，屆時要先觀察股市反應是否劇烈。