賣壓沉重！內政部公布全台待售新成屋破10萬宅 一表看六都重災區
最近房市交易熱絡，5月全台建物買賣移轉棟數達到3.49萬棟、4月全台預售揭露量也破1.3萬件。不過，內政部今（27）公布，2023年第4季全台待售新成屋突破10萬宅，來到10萬1011宅，創歷史新高紀錄，而「低度使用住宅比率」（空屋率）為9.25%，略為下滑，僅台中、台南較上期增加超過2700宅。
記者徐銘穗/綜合報導
內政部表示，全國待售新成屋在2020年第3季至2021年第4季數量呈現平穩，均維持在7萬宅左右，自2022年第1季起呈現上升趨勢，2023年第3季9萬5701宅，第4季10萬1011宅，上升至統計以來新高，首次突破10萬宅，且較上季增加5310宅(+5.55%)，較上年同季(2022年第4季)增加1萬8704宅(+22.72%)，分析是因推案量逐漸完工所致。
六都待售新成屋！新北破2萬宅最慘、桃園逾1.7萬宅第二慘
就六都而言，2023年第4季待售新成屋宅數，以新北市2萬367宅最多，臺北市3782宅最少，6都均較上季與上年同季增加。新北市主要集中淡水區、板橋區與新莊區，皆超過2100宅；臺北市依序為中正區、中山區與大同區，皆超過400宅。
桃園市待售新成屋則為1萬7246宅，主要集中龜山區、中壢區與桃園區，皆超過3000宅；臺中市1萬5771宅，主要集中於北屯區、南屯區、烏日區與西屯區，皆超過1100宅。
臺南市則是9548宅，主要集中於永康區、安南區、歸仁區與善化區，皆超過750宅；高雄市1萬2,233宅，主要集中於三民區、楠梓區與鳳山區，皆超過1800宅。