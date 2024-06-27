全台85萬宅「沒人住」！空屋率9.25% 小宅吃香：20以下空屋少了
內政部今（27）發布「112年下半年低度使用(用電)住宅及待售新成屋統計」，在低度使用住宅比率（空屋率）上，全台空屋超過85萬宅，空屋率為9.25%，略為下滑。依縣市別觀察，以臺北市6.79%最低、新北市7.33%次低；以金門縣16.99%最高、宜蘭縣14.80%次高。與上期相較，六都中臺南市低度使用住宅宅數增加3813宅最多，其次為臺中市的2798宅。
記者徐銘穗/綜合報導
就長期趨勢觀察，2009年至2021年下半年，全台低度使用住宅比率（空屋率）呈現緩降趨勢，2022年上半年出現反彈後，近2年則呈波動現象。
空屋率<6%地區增至14個 >20%減至21個
內政部指出，就鄉鎮市區別觀察，本期2023下半年低度使用住宅比率（空屋率）小於6%的地區，由上期的10個增至14個；主要集中於6直轄市，有新北市蘆洲區、中和區、土城區、樹林區、板橋區、新莊區、泰山區及永和區，臺北市內湖區、信義區、南港區、松山區，臺中市潭子區，臺東縣蘭嶼鄉等。
低度使用住宅比率（空屋率）大於20%的地區有21個，較上期減少1個，以偏鄉居多，計有新北市萬里區、三芝區、石門區、平溪區、雙溪區及烏來區，高雄市那瑪夏區、甲仙區及六龜區，臺南市左鎮區，宜蘭縣礁溪鄉，新竹縣五峰鄉，苗栗縣造橋鄉，雲林縣臺西鄉，南投縣仁愛鄉，臺東縣卑南鄉及大武鄉，花蓮縣豐濱鄉，澎湖縣白沙鄉，金門縣金沙鎮，連江縣莒光鄉等。
20坪以下空屋減少了 5年內新空屋增加
就總面積別觀察，以20坪以下住宅低度使用住宅比率16.96%最高，較上期減少1.06個百分點。就屋齡別觀察，低度使用住宅比率以5年以下21.55%及超過50年以上11.81%較高，兩者分別較上期增加1.69及0.43個百分點。