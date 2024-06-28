放慢語速將心比心！國泰產險推高齡優先接聽服務　落實公平待客

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也有其他國泰產客服人員分享，協助高齡優先進線過程中，不僅要耐心，還要放慢說話的速度，有時也要配合對方習慣使用的語言，比如用台語跟對方溝通，才能增進彼此的理解。
重視公平待客文化的國泰產險，除了持續增進各項金融友善措施及公平待客服務，每年也透過由上而下建立「公平待客」思維，邀請評議中心委員張淑芬律師，以「公平待客相關議題探討」為主題，分享高齡者金融剝削個案、高齡及身心障礙者數位落差改善與維護、年輕族群的保障等，包含獨立董事及共117位經理級以上主管實際參與課程。
同時，國泰產險亦要求全體同仁參與「公平待客暨金融友善服務」及「友善高齡服務」課程，了解高齡需求、友善失智，以提升公平待客觀念，加深對高齡族群服務熟悉度，全員完課率達100%。
國泰產險更秉持「iCARE」 這5大核心理念，包括implant建立制度、Culture原則內化、Alteration根因改善、Response蒐集聲音、Education教育訓練，推動公平待客，致力於建立「充分保障消費者權益」的服務文化，提升客戶服務的溫度與速度，從商品設計到末端理賠或客戶服務，持續從客戶視角出發，傾聽客戶聲音，尋找貼近客戶的創新服務做法，亦期待透過一系列友善高齡措施及服務，並於官網設立銀髮族專區，陪伴高齡者第二人生的保障需求，以落實公平待客原則的具體實踐。