房市要降溫了？2大房仲公開內部6月交易量　「1現象」拉鋸危險了

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不過，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐提醒，受市場氛圍影響，多數擔心晚了就買貴的自住族搶搭優惠貸款購屋，亦有不少父母提早為子女置產，上半年買氣讓市場求過於供，屋主心態也偏高，但當市場回歸自住族群，且追價能力有限的情況下，買賣方價差拉大，短時間內市場將會進入價量盤整。由於股市已屆高點，美國下修GDP成長幅度，下半年的房市價量漲幅可能會比上半年收斂。
住商統計六都交易趨緩 市場最大問題：缺乏供給
住商機構統計旗下成交狀況後發現，全台交易量減少11%，但去年同期增加27.2%，區域表現上北市月減22.6%，年增8.8%，新北市月減4.2%，年增27.7%；桃園市月減21.1%，年成長達13.1%，台中月減10.2%，年增41.3%，台南月減2.3%，年增54.0%，高雄月減2.5%，年增26%。
六都表現均呈現月弱年強，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，買方在因價格與供給失衡，在預售與成屋間徘徊，進入惡性循環；另在AI帶動下，信心面的支撐迫使價格相對混亂，交易受到影響。
徐佳馨表示，六月央行選擇性信用管制再緊縮，但市場上最大問題在於缺乏供給，加上市場熱錢滿滿，看似交易轉差，但買氣未潰散，面對七月，民眾要留意內政部與財政部在央行理監事會後，搭著新青安話題接棒打房，對短期交易頻繁的投機者將有一定影響。
股市大好助買氣 政策好戲在後頭
大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，今年股市表現強，資金外溢驅動房地產市場熱，第二季央行理監事會雖未有大動作，但如果市場亂象叢生狀況繼續，恐有進一步措施，值得注意。近期不少買方誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，也提醒買方要特別注意手上購屋資金是否充足，避免因貸款不足而違約。