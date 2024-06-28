獨／內湖寵物店「1+2樓都是同屋主」套殺老闆？ 里長：傳聞很多
47歲寵物店老闆疑因遲未獲2樓鄰居同意，砸400多萬裝潢卻不能申請營業登記而走上絕路。事件延燒3天，繼寵物店和2樓鄰居「10萬修繕費」成羅生門後，今（28）社群平台出現鄰居爆料，指「1+2樓都是同屋主」，讓網友懷疑「太惡劣，根本就是蓄意坑殺」。當地紫星里里長謝佳惠告訴《NOWnews今日新聞》說，近日確實有很多傳聞，澄清說1樓房東是菲律賓華僑，和2樓屋主沒有關係。
記者徐銘穗/綜合報導
內湖寵物店老闆輕生憾事引發討論，有網友在Threads上分享事件相關資料，總結有7大重點，包含「1+2樓都是同屋主」、「2樓是屋主的女兒和太太居住」、「1樓承租時屋主就知道要開設寵物店了」、「太太口頭答應簽同意書並要求修繕」、「等修繕完成了後女兒才跳出來反對」、「新聞報導這麼長時間不解釋」、「等死無對證後才出來喊冤」，質疑該戶人家早就說好，「重點不是想出租是想找潘仔吧」。
貼文引發討論，一票網友都說看到數篇串文、社群留言，都說寵物店1樓房東和2樓是一家人，心寒說：「二樓如果跟一樓是同家人，那超可怕的，比鬼故事更鬼故事。」有人推測是家人不合，衰到寵物店老闆。
究竟1樓寵物店房東和2樓是不是家人？《NOWnews今日新聞》電訪當地紫星里里長謝佳惠求證，謝佳惠坦言，這幾天傳聞非常多，鬧得沸沸揚揚的，不過，據她了解1樓房東是菲律賓華僑，有位代理人，而2樓是屋主自住，雙方沒有關係。
至於「10萬元修繕費」羅生門，謝佳惠無奈說，的確有聽1樓寵物店老闆娘說，幫忙2樓修繕漏水，但修好要簽同意書時，2樓就不簽了，嘆說：「1樓老闆壓力太大了！」謝佳惠也說，她目前為止曾和2樓住戶接觸過2次，沒有和其確認修繕費一事，曾詢問2樓住戶為什麼不簽同意書，對方只回說：「不想簽！」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995