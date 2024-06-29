囤房稅2.0 7/1上路！多屋族必看　專家教3招應對：減輕稅負很有感

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蘇金城表示，將閒置房屋轉出租也是不錯的方法，根據囤房稅2.0，非自住房屋若出租並申報租賃所得達租金標準，稅率將由現行1.5％～3.6％降為1.5％～2.4％，此措施旨在以較低稅負鼓勵多屋族將閒置資產有效運用，近年來，政府大力鼓勵多屋族轉作公益出租人或投入社宅包租代管市場，這些措施也能享有與自住住家用房屋一樣的優惠稅率。
第三，自用設籍也是一種應對策略。囤房稅2.0對於自住住家用稅率1.2％，增訂本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記的要件，因此，尚未辦理戶籍登記的多屋族需要注意，以免無法享有較低、較優惠的房屋稅率。
囤房稅2.0政策於去年12月19日修法三讀通過，今年7月1日正式實施，其目標主要是提高持房大戶的持有稅，迫使他們釋出手上房源，以量制價來減輕市場房價持續上漲的壓力，並引導多屋族將房子做更有效的運用。
蘇金城指出，除了全國單一戶（非豪宅）自住之外，多屋族如果不做一些調整，明年收到的房屋稅單會顯著增加。因此，他建議多屋族需提前規劃，採取上述三種方式來減輕稅負。
此外，消基會董事暨房委會委員張欣民認為，囤房稅2.0的政策目標是通過全國總歸戶及加重稅率，讓多屋族因持有成本大幅增加而釋出房屋，增加房市供給，從而抑制房價上漲。然而，張欣民也擔心，多屋族房東釋出房屋的可能性不高，反而會將房屋稅成本轉嫁給租戶。因此，他希望建商能在高持有成本壓力下積極釋出餘屋，以達到政策效果。
21世紀不動產品牌企劃研究室襄理董家菱表示，囤房稅2.0旨在鼓勵建商在兩年內盡快出售餘屋，以避免長期持有而需繳納更高稅率。短期內，這一政策將增加房源供給，對房價產生下行壓力，這也為市場提供了一個更加健康透明的契機。
基本上，囤房稅2.0旨在鼓勵純自住，通過加重房屋稅負來懲罰多屋囤房大戶，台北市不動產仲介公會建議，民眾應理性購房，不要囤積房產，更不要炒作房價，以實現社會和諧，達到政府推行囤房稅2.0的居住正義目標。