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1張床藏百萬隻塵蟎！絨毛娃娃「先包再吸」　專家教4招消滅過敏原

▲可以用至少55-60度的高溫殺塵蟎，因此不少人會以陽光曝曬衣物、被套、絨毛娃娃，作為天然解決塵蟎問題的方法。（圖／家庭消費中心攝）
▲可以用至少55-60度的高溫殺塵蟎，因此不少人會以陽光曝曬衣物、被套、絨毛娃娃，作為天然解決塵蟎問題的方法。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

居家環境暗藏著許多塵蟎危機，研究調查，平均每張床上有200萬隻塵蟎，床鋪上的汗水、皮屑就是塵蟎的美食，尤其台灣環境潮濕溫暖，容易快速繁殖，肉眼看不見但翻身時塵蟎飄散在空氣中。擁有過敏體質只要大量接觸或吸入，就會引發各種過敏狀況，包括打噴嚏、鼻塞、痤瘡、皮膚炎等，嚴重時還有可能導致氣喘或呼吸困難，想避免塵蟎過敏，最好的方式就是解決塵蟎問題。

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潮濕溫暖的夏季最適合塵蟎生存，牠們在悶熱濕氣重的梅雨季大量繁殖，蟎蟲壽命約2到4個月，牠們的屍體與排泄物等細小微物容易充斥在空氣及附著在家具上，而殺塵蟎其實最重要的是，保持室內的「乾燥」、「多清潔」，必要時減少布置品或傢具，才能讓塵蟎縮小可孳生的環境，斷絕牠們的繁殖環境、除去塵蟎的屍體糞便也是防過敏的主要課題。

1.高溫曝曬
塵蟎喜歡溫度約22-26度，濕度約70-80%左右的環境，牠們以人類或動物落的皮屑、毛髮維生，喜歡常藏匿於床墊、床舖、棉被、枕頭、地毯、沙發、窗簾、衣物、絨毛娃娃等，因此提高溫度、降低濕度，就是讓塵蟎無法繼續待的原因。

專家建議要用高溫殺塵蟎，需要至少55-60度以上，寢具可以用溫熱水清洗、徹底烘乾，也可以透過陽光的高溫曝曬衣物、被套、絨毛娃娃等。因為陽光能提高的溫度有限，可以將東西裝入黑色塑膠袋中讓溫度快速上升，進而殺死塵蟎。

2.塑膠袋真空吸蟎
可以將玩偶、絨毛玩具裝進大垃圾袋中，吸塵器吸口對著塑膠袋先吸1分鐘，在水洗曬乾。

▲殺塵蟎流行使用紫外線或拍打的方式，並搭配除塵蟎機或吸塵器將塵蟎吸除。（圖／家庭消費中心攝）
▲殺塵蟎流行使用紫外線或拍打的方式，並搭配除塵蟎機或吸塵器將塵蟎吸除。（圖／家庭消費中心攝）
3.拍打與紫外線殺菌
殺塵蟎流行使用紫外線或拍打的方式將塵蟎吸除，對於環境清潔效果不錯，但一定要有高速拍打功能，並搭配紫外線燈殺菌，再用大吸力的吸塵器將塵蟎屍體與皮屑吸起。

4.清除家具沾黏寵物毛髮
寵物的毛髮也是塵蟎最愛的食物之一，為了不讓塵蟎有孳生空間，除了勤用吸塵器清潔以外，也可以使用橡膠手套，輕輕撫過家具或衣物，馬上就有聚集毛髮的效果。

不要小看這些不起眼、肉眼不易發現的塵蟎，對塵蟎過敏的都知道，長期接觸甚至吸入這些過敏原，可是會造成種種的過敏症狀的，所以絕對不可置之不理。
 

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