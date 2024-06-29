1張床藏百萬隻塵蟎！絨毛娃娃「先包再吸」　專家教4招消滅過敏原

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1.高溫曝曬
塵蟎喜歡溫度約22-26度，濕度約70-80%左右的環境，牠們以人類或動物落的皮屑、毛髮維生，喜歡常藏匿於床墊、床舖、棉被、枕頭、地毯、沙發、窗簾、衣物、絨毛娃娃等，因此提高溫度、降低濕度，就是讓塵蟎無法繼續待的原因。
專家建議要用高溫殺塵蟎，需要至少55-60度以上，寢具可以用溫熱水清洗、徹底烘乾，也可以透過陽光的高溫曝曬衣物、被套、絨毛娃娃等。因為陽光能提高的溫度有限，可以將東西裝入黑色塑膠袋中讓溫度快速上升，進而殺死塵蟎。
2.塑膠袋真空吸蟎
可以將玩偶、絨毛玩具裝進大垃圾袋中，吸塵器吸口對著塑膠袋先吸1分鐘，在水洗曬乾。
3.拍打與紫外線殺菌
殺塵蟎流行使用紫外線或拍打的方式將塵蟎吸除，對於環境清潔效果不錯，但一定要有高速拍打功能，並搭配紫外線燈殺菌，再用大吸力的吸塵器將塵蟎屍體與皮屑吸起。
4.清除家具沾黏寵物毛髮
寵物的毛髮也是塵蟎最愛的食物之一，為了不讓塵蟎有孳生空間，除了勤用吸塵器清潔以外，也可以使用橡膠手套，輕輕撫過家具或衣物，馬上就有聚集毛髮的效果。
不要小看這些不起眼、肉眼不易發現的塵蟎，對塵蟎過敏的都知道，長期接觸甚至吸入這些過敏原，可是會造成種種的過敏症狀的，所以絕對不可置之不理。