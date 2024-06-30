台南美食「內行不吃牛肉湯了」！遊客改吃隱藏神店：85元水準超高

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這間我知道，可立嘉超級好吃！沒吃過那麼厲害的嫩骨」、「從小吃到大到現在每個禮拜還是一定要吃一次！現在真的超多人在排隊」、「現在也有觀光客發現這家了QQ在地人要吃也要排隊了」、「天阿這是哪一家啊？看起來超級好吃。」
在地人都捨不得分享的隱藏美食！「可立嘉」嫩骨飯超頂
而《NOWnews》記者本身就是台南人，從貼文一看到照片馬上就認出是「可立嘉嫩骨飯」，其實也就是大家其他縣市所稱的「軟骨飯」啦！這家位於安平的「可立嘉嫩骨飯」其實是許多在地人的銅板美食口袋名單，但只要不是住在附近的台南人，還是有許多人不知道，更別說是外縣市的人。「可立嘉」一個嫩骨飯便當搭配3樣菜只要85元就能吃飽，甚至只選一樣菜的話只要65元，便宜又好吃，萬一大爆紅連在地人都可能要排隊才吃得到，實在有點捨不得分享啦！
可立嘉嫩骨飯口感曝光！在地人傳授排隊攻略
記者正巧前一陣子回台南時，就跟朋友聊到「可立嘉」，友人也提到「現在名氣有上漲一些，以前還都不用排隊，現在已經開始要排隊了，不過CP值還是非常的高，如果要排隊的話，建議上午10時30分一開店就馬上衝去買，或者下午2點前要休息的1點30分也很適合購買，避開正規用餐時段。」
這家已經是記者超過10年的愛店，從以前一盒55元還是60元吃到現在，「可立嘉」販售的之所以不叫「軟骨飯」而是「嫩骨飯」的原因，就是因為其嫩骨真的燉煮到非常的軟爛，是屬於入口即化的那種口感，特殊的調味配方，加上配菜一定要選「招牌沙茶高麗菜」、「荷包蛋」，搭起來根本是絕配！下次要來台南玩的民眾，如果有安排到安平的行程又吃膩牛肉湯的話，真的不妨可以來一盒CP值超高的嫩骨飯哦！
🟡台南可立嘉嫩骨飯
📍地址：台南市安平區健康二街437號
📍電話：06-298-3518
📍營業時間：週一至週五1030-1400、1700-2030；週六1030-1400；週日公休