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台南美食「內行不吃牛肉湯了」！遊客改吃隱藏神店：85元水準超高

▲台南美食過去大家都會直接聯想到牛肉湯，然而現在出現強勁對手了！（圖／記者賴禹妡攝）
▲台南美食過去大家都會直接聯想到牛肉湯，然而現在出現強勁對手了！（圖／記者賴禹妡攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台南美食不要只會吃牛肉湯、蝦捲了！每次國旅說到要去台南時，不少外縣市的遊客第一個聯想到的就是「美食」，除了像是虱目魚、蝦捲之外，最著名的就是牛肉湯，近年許多名店都吸引許多遊客朝聖，各有各的擁護群眾。不過，近日就有在地台南人分享2024台南最新美食「軟骨飯」，意外引起熱烈討論。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「本身是台南人，一直以為嫩骨飯是大家知道的餐點，後來大學時，跟同學聊到嫩骨飯，他們竟然都不知道是什麼東西，我就來分享一家從小吃到大的台南嫩骨飯，可以選3樣菜加上荷包蛋，真的是超級好吃，台南有很多嫩骨飯，這家我最喜歡，現在排隊排到不行。」

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▲近日台南一家名為「可立嘉嫩骨飯」的美食被網友討論，不少在地人都認證非常好吃。（圖/Google評論）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這間我知道，可立嘉超級好吃！沒吃過那麼厲害的嫩骨」、「從小吃到大到現在每個禮拜還是一定要吃一次！現在真的超多人在排隊」、「現在也有觀光客發現這家了QQ在地人要吃也要排隊了」、「天阿這是哪一家啊？看起來超級好吃。」

在地人都捨不得分享的隱藏美食！「可立嘉」嫩骨飯超頂

而《NOWnews》記者本身就是台南人，從貼文一看到照片馬上就認出是「可立嘉嫩骨飯」，其實也就是大家其他縣市所稱的「軟骨飯」啦！這家位於安平的「可立嘉嫩骨飯」其實是許多在地人的銅板美食口袋名單，但只要不是住在附近的台南人，還是有許多人不知道，更別說是外縣市的人。「可立嘉」一個嫩骨飯便當搭配3樣菜只要85元就能吃飽，甚至只選一樣菜的話只要65元，便宜又好吃，萬一大爆紅連在地人都可能要排隊才吃得到，實在有點捨不得分享啦！

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▲台南2024最新美食「嫩骨飯」是在地人多年來不捨分享的美食，這樣一盒只要65元！CP值以及水準都非常高。（圖/讀者提供）
可立嘉嫩骨飯口感曝光！在地人傳授排隊攻略

記者正巧前一陣子回台南時，就跟朋友聊到「可立嘉」，友人也提到「現在名氣有上漲一些，以前還都不用排隊，現在已經開始要排隊了，不過CP值還是非常的高，如果要排隊的話，建議上午10時30分一開店就馬上衝去買，或者下午2點前要休息的1點30分也很適合購買，避開正規用餐時段。」

這家已經是記者超過10年的愛店，從以前一盒55元還是60元吃到現在，「可立嘉」販售的之所以不叫「軟骨飯」而是「嫩骨飯」的原因，就是因為其嫩骨真的燉煮到非常的軟爛，是屬於入口即化的那種口感，特殊的調味配方，加上配菜一定要選「招牌沙茶高麗菜」、「荷包蛋」，搭起來根本是絕配！下次要來台南玩的民眾，如果有安排到安平的行程又吃膩牛肉湯的話，真的不妨可以來一盒CP值超高的嫩骨飯哦！

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▲台南可立嘉嫩骨飯入口即化的嫩骨超好吃，配菜一定要記得選「招牌沙茶高麗菜」，價格介於65元至85元之間，CP值超高的美食。（圖/讀者提供）
🟡台南可立嘉嫩骨飯
📍地址：台南市安平區健康二街437號
📍電話：06-298-3518 
📍營業時間：週一至週五1030-1400、1700-2030；週六1030-1400；週日公休

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