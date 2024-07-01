棒打假青年！六都6月移轉公布　北部最亮眼：桃園交易量創新高　

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上半年房市燒滾滾，下半年是否可望延續？陳定中指出，新青安上路將近一年來，市場上的低總價成屋成交速度快，供給跟不上需求，略為抑制量能成長的動力；加上現今房價走揚的速度，已高於自住買家的追價能力，買賣之間需要更多時間磨合，因此六都6月的年增率雖超過1成，但與4、5月動輒25%以上的年增率相比，市場熱度已略有趨緩；且6月中旬以來，不僅央行祭出第六波信用管制，行政院也跨部會對新青安提出檢討管控措施，如今又迎來囤房稅2.0上路，因此下半年有不少政策面的利空盤旋，加上去年H2同期的市場景氣已回溫，比較基期將高於上半年，據此預估H2的買賣移轉棟數，年增率收斂的情況將愈來愈明顯。
台南年增逾4成！續刷新升格後同期天花板
今年6月台南買賣移轉棟數達2399棟，年增逾4成，締造近14年的6月同期最大量；且Q2累計7670棟，H1總計14535棟，也同步改寫升格以來的歷史新高；高雄6月4048棟則比上月少了22.1%，月減幅度為六都之最。
台灣房屋民權加盟店店東盧柏光表示，台南近幾年受惠南科效應，帶動房市買氣持續處在高點，近期更受惠新青安助攻自住買氣，以中古市場來說，熱度仍集中在傳統購屋熱區如永康、東區、北區等，以預售為大宗的新推案，則多集中在重劃區，除了開發較成熟的九份子、鄭仔寮等重劃區，新興重劃區包括安南區的商60、草湖寮、總安等重劃區，同樣受到買盤青睞，上半年隨預售新案陸續進入交屋潮，買賣移轉量也再攀高峰。
陳定中指出，高雄6月較5月明顯衰退，是因5月高雄衝出縣市合併後的單月史上最大量，量能衝破5000棟，但6月則在激情過後回歸每月約4000棟的常態，才導致單月衰退幅度較為鮮明。