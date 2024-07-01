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棒打假青年！六都6月移轉公布　北部最亮眼：桃園交易量創新高　

▲去年8月上路的新青安房貸催出房市熱度，桃園部份重劃區因房價相對親民，吸引北台灣小資族轉進。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲去年8月上路的新青安房貸催出房市熱度，桃園部份重劃區因房價相對親民，吸引北台灣小資族轉進。（示意圖／記者徐銘穗攝）

家庭消費中心／綜合報導

六都今年6月的買賣移轉棟數已全數公佈，分別為台北2619棟，月減13.7%，年增5.4%；新北5369棟，月減19.1%，年增1.9%；桃園4641棟，月增8.5%，年增37.8%；台中4725棟，月減3.9%，年增5.5%；台南2399棟，月減15.6%，年增44%；高雄4048棟，月減22.1%，年增30.5%；總計六都6月買賣移轉量為23801棟，月減11.5%，年增16.9%；而6月的年增表現，也讓今年Q2累計達7.36萬棟、H1總計約13.65萬棟，雙雙寫下近11年來同期新高。

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台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年以來台股表現不斷刷新天花板，尤其5月底AI教父黃仁勳旋風訪台後，更掀起股市及產業投資熱潮，各地科技大廠覓地設廠的消息也層出不窮；加上部分重劃區新案交屋旺盛，桃園便因中路、草漯等重劃區的百戶大案陸續完工，且房價相對親民，持續吸引北台灣小資族轉進，使量能來到近30個月新高，不但寫下年月雙增的亮眼表現，也助攻6月都會區整體買賣移轉量，持續繳出年增的好成績，並使Q2及上半年的總計量能，寫下近11年來的同期高水位。

▲六都2024年6月買賣移轉量。（圖／台灣房屋提供）
▲六都2024年6月買賣移轉量。（圖／台灣房屋提供）
上半年房市燒滾滾，下半年是否可望延續？陳定中指出，新青安上路將近一年來，市場上的低總價成屋成交速度快，供給跟不上需求，略為抑制量能成長的動力；加上現今房價走揚的速度，已高於自住買家的追價能力，買賣之間需要更多時間磨合，因此六都6月的年增率雖超過1成，但與4、5月動輒25%以上的年增率相比，市場熱度已略有趨緩；且6月中旬以來，不僅央行祭出第六波信用管制，行政院也跨部會對新青安提出檢討管控措施，如今又迎來囤房稅2.0上路，因此下半年有不少政策面的利空盤旋，加上去年H2同期的市場景氣已回溫，比較基期將高於上半年，據此預估H2的買賣移轉棟數，年增率收斂的情況將愈來愈明顯。

台南年增逾4成！續刷新升格後同期天花板
今年6月台南買賣移轉棟數達2399棟，年增逾4成，締造近14年的6月同期最大量；且Q2累計7670棟，H1總計14535棟，也同步改寫升格以來的歷史新高；高雄6月4048棟則比上月少了22.1%，月減幅度為六都之最。

台灣房屋民權加盟店店東盧柏光表示，台南近幾年受惠南科效應，帶動房市買氣持續處在高點，近期更受惠新青安助攻自住買氣，以中古市場來說，熱度仍集中在傳統購屋熱區如永康、東區、北區等，以預售為大宗的新推案，則多集中在重劃區，除了開發較成熟的九份子、鄭仔寮等重劃區，新興重劃區包括安南區的商60、草湖寮、總安等重劃區，同樣受到買盤青睞，上半年隨預售新案陸續進入交屋潮，買賣移轉量也再攀高峰。

陳定中指出，高雄6月較5月明顯衰退，是因5月高雄衝出縣市合併後的單月史上最大量，量能衝破5000棟，但6月則在激情過後回歸每月約4000棟的常態，才導致單月衰退幅度較為鮮明。

▲六都近年H1累計買賣移轉棟數。（圖／台灣房屋提供）
▲六都近年H1累計買賣移轉棟數。（圖／台灣房屋提供）

新青安帶旺！六都上半年移轉棟數創新高　科技業助攻台南

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