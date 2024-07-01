冷氣遙控器「神級按鈕」公開！室內變舒適又省電　眾人按過回不去

台灣虎航「全航線77折」兩人成行便宜機票！台中直飛日韓也優惠

▲出國開搶促銷便宜機票！台灣虎航限時「全航線77折」兩人成行優惠，包含台中出發飛日韓名古屋、東京成田、釜山3條新航線，暑假玩到冬季航班。樂桃航空今也閃促飛日本「1890元起」單程未稅優惠。（圖／翻攝台灣虎航官網）
▲出國開搶促銷便宜機票！台灣虎航限時「全航線77折」兩人成行優惠，包含台中出發飛日韓名古屋、東京成田、釜山3條新航線，暑假玩到冬季航班。樂桃航空今也閃促飛日本「1890元起」單程未稅優惠。（圖／翻攝台灣虎航官網）

記者蕭涵云/綜合報導

喜歡出國的民眾又有促銷便宜機票開搶了！台灣虎航閃電推出「願天下有情人終乘眷虎」，限時「全航線77折」兩人成行優惠，包含台中今（1）日起飛日韓3條新航線，暑假到冬季航班都能爽玩名古屋、東京成田、釜山。樂桃航空今也閃促銷划算機票，飛日本「1890元起」單程未稅，東京、大阪都有優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌台灣虎航「全航線77折」兩人成行！台中飛日韓三航線也優惠
台灣虎航無預警閃電推出「願天下有情人終乘眷虎」限時優惠，兩人（含）起同行享「全航線77折」優惠；促銷期間為2024年7月2日10:00至2024年7月3日23:59止，旅遊期間為2024年8月20日至2024年11月30日（部分航線例外）。推薦航線有：
◾️「台中－成田／名古屋／釜山」旅遊期間：2024年8月20日至2024年8月31日
◾️「高雄－大阪」旅遊期間：2024年8月20日至2024年10月26日
◾️「台北－秋田／高知／福島／富國」旅遊期間：2024年8月20日至2024年10月26日
◾️「台北／台中／高雄－澳門」旅遊期間：2024年8月20日至2024年10月26日

想到日本避暑、去韓國吃美食、衝泰國玩水消暑、到越南放風、去澳門住飯店，都能從暑假安排到冬季，不怕划算促銷便宜機票歧視單身狗，揪朋友家人一起出發也很好玩。

▲台灣虎航便宜機票「全航線77折」兩人成行優惠，台中飛日韓三條新航線也划算開搶。（圖／翻攝自台灣虎航FB）
▲台灣虎航便宜機票「全航線77折」兩人成行優惠，台中飛日韓三條新航線也划算開搶。（圖／翻攝自台灣虎航FB）
📌樂桃航空促銷便宜機票！飛日本「1890元起」單程未稅
樂桃航空今野開搶台灣飛日本6大航線便宜機票，最新「說走就走！樂享限時SALE」促銷活動，販售期間為2024年7月1日12:00至7月4日23:59(TST)；適用日期為2024年7月16日至10月26日。台北（桃園）出發往大阪（關西）、東京（成田、羽田）、名古屋（中部）和沖繩（那覇），高雄出發往大阪（關西），Simple Peach、Value Peach票價「新台幣1890元」起單程未稅，而且不加收燃油附加費。

提醒大家，Value Peach票價是有包含指定座位、託運行李、更改航班和取消等基本選項的票價類型；適用日期依航線而有所不同；促銷票價依機位情況而定，當促銷票價售完和/或活動結束時，機位將適用於一般票價。

▲樂桃航空飛日本最便宜「1890元」起單程未稅促銷機票又開搶。（圖／翻攝自樂桃航空Peach Aviation FB）
▲樂桃航空飛日本最便宜「1890元」起單程未稅促銷機票又開搶。（圖／翻攝自樂桃航空Peach Aviation FB）

衝日本！虎航飛大阪1799元起單程未稅　住捷絲旅心齋橋館1340元起

樂桃航空促銷機票！飛日本「1890元起」單程未稅　東京、大阪都有

穿比基尼吃火鍋1折！王品5大品牌「最低百元」：現賺888元加菜金

暑假必勝客「大披薩199元」延長吃到7/5！達美樂「外帶披薩半價」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選