今年房市「就是賭局」！戴德梁行顏炳立：房價「穩漲難跌」再3年
今年預售、成屋買氣都相當活絡，甚至出現民眾排隊買房的情況，商仲業者戴德梁行董事總經理顏炳立指出，今年整個房市就是一個「賭」的市場，買方希望透過少量資金置產，賭3年後交屋的房地產上漲就能轉售獲利，不過房市小白仍有被「割韭菜」的機會，預估到2027年，台灣經濟情勢成長的情況下，房市會持續是「穩漲難跌」的趨勢。
記者張志浩／綜合報導
顏炳立表示，現階段台灣房市屬於「龍蛇混雜的市況」，蛇就是兩房住宅、龍則是豪宅，而在市場上，許多房市小白擔心「現在不買、以後更貴」，所以甘願越買越遠、越買越小、越買越貴，間接讓房市出現「小宅撐市」的現象，「蛇熱銷起來、龍卻相對安靜。」
顏炳立認為，未來3年台灣經濟情勢仍會成長，房市「穩漲難跌」。而2027年會是什麼狀態？顏炳立預測，屆時會遇到現階段「預售案大量交屋」的時候，現在資方追逐獲利的最大機會，市場賭未來3年經濟樂觀成長，到時候非常值得觀察房市泡沫有沒有被戳破，以及誰成為最大贏家。
而在商用不動產、土地市場動態部分，戴德梁行統計，2024年第二季，商用不動產交易延續前一季的態勢，單季交易金額291億元，相較上季增長21.4%；土地市場交易量則為390億元，季表現中規中矩，但累計上半年交易已突破千億大關，直逼去年全年交易量，也是近3年同期最佳表現。
商用不動產受到資金充沛、AI及半導體產業話題增溫的趨勢下，交易標的將聚焦企業自用需求，尤其是整棟現貨可供企業總部的商辦大樓或研發廠房等最受歡迎，而投資性需求則受到基礎利率仍高，租金報酬偏低影響，較難有爆發力。
土地市場部分，成屋需求增加會導引房價上漲，而預售屋在成屋供需的推波助瀾之下仍進一步推升價格，則是近期土地交易價格持續上漲的原因，也是下半年各界將關注的課題。