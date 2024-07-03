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中國海警強押澎湖漁船　徐巧芯急催協商！漁業署籲中不要為難漁民

▲國民黨立委徐巧芯在外交及國防委員會秀出《NOWnews今日新聞》報導，催促漁業署與陸委會應盡速跟對岸協商救出被扣押的澎湖漁民跟漁船。（圖／記者葉政勳攝，2024.07.03）
▲國民黨立委徐巧芯在外交及國防委員會秀出《NOWnews今日新聞》報導，催促漁業署與陸委會應盡速跟對岸協商救出被扣押的澎湖漁民跟漁船。（圖／記者葉政勳攝，2024.07.03）

記者林詠青／台北報導

我澎湖籍漁船「大進滿88號」昨晚遭中國海警強行登檢扣押，海巡艇緊追未果，後續將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協調。國民黨立委徐巧芯今（3）日質詢時著急詢問漁業署案情，漁業署長張致盛回應，兩岸本就有許多重疊海域，希望中國大陸不要為難漁民。此外，陸委會今早也已展開作業，將要求與對岸協商放人。

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國民黨立委徐巧芯今天在立法院外交及國防委員會，秀出《NOWnews 今日新聞》的報導，就昨晚澎湖漁船遭中國海警船登檢扣押一案，詢問漁業署長張致盛案情。張致盛指出，兩岸之間本就有許多除諜海域，大進滿88號此次也是到以往作業區域作業；目前船上確認含船長有2位台籍人士、3位印尼籍船員，將配合陸委會協商要求放人，「呼籲中國大陸不要為難漁民作業」。

徐巧芯則追問，未來台灣漁民漁船是否都會遭遇類似風險？漁業署怎麼保護漁民？張致盛則強調，漁業署不臆測未來情況，但會告知漁民相關的規定以及必須注意的作業海域。希望中國大陸尊重漁船作業權利。

徐巧芯認為，兩岸到底何時能就此事展開協商？張致盛則透露，今早聯繫陸委會得知，陸委會已開始展開作業，但時程不是單方面可以確定，當務之急還是要讓人船趕快回到台灣。

外交部次長陳立國也強調，中國6月發布「海警機構行政執法程序規定」時，稱中國海警機構可在其認定的管轄海域，登檢扣押涉嫌違反其出入境管理規定的外國籍船舶與人員。當時外交部即予以嚴正譴責，未來會密切注意周邊國家是否聲援我漁船遭扣押事件。

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