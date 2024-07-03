中國海警強押澎湖漁船 徐巧芯急催協商！漁業署籲中不要為難漁民
我澎湖籍漁船「大進滿88號」昨晚遭中國海警強行登檢扣押，海巡艇緊追未果，後續將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協調。國民黨立委徐巧芯今（3）日質詢時著急詢問漁業署案情，漁業署長張致盛回應，兩岸本就有許多重疊海域，希望中國大陸不要為難漁民。此外，陸委會今早也已展開作業，將要求與對岸協商放人。
記者林詠青／台北報導
國民黨立委徐巧芯今天在立法院外交及國防委員會，秀出《NOWnews 今日新聞》的報導，就昨晚澎湖漁船遭中國海警船登檢扣押一案，詢問漁業署長張致盛案情。張致盛指出，兩岸之間本就有許多除諜海域，大進滿88號此次也是到以往作業區域作業；目前船上確認含船長有2位台籍人士、3位印尼籍船員，將配合陸委會協商要求放人，「呼籲中國大陸不要為難漁民作業」。
徐巧芯則追問，未來台灣漁民漁船是否都會遭遇類似風險？漁業署怎麼保護漁民？張致盛則強調，漁業署不臆測未來情況，但會告知漁民相關的規定以及必須注意的作業海域。希望中國大陸尊重漁船作業權利。
徐巧芯認為，兩岸到底何時能就此事展開協商？張致盛則透露，今早聯繫陸委會得知，陸委會已開始展開作業，但時程不是單方面可以確定，當務之急還是要讓人船趕快回到台灣。
外交部次長陳立國也強調，中國6月發布「海警機構行政執法程序規定」時，稱中國海警機構可在其認定的管轄海域，登檢扣押涉嫌違反其出入境管理規定的外國籍船舶與人員。當時外交部即予以嚴正譴責，未來會密切注意周邊國家是否聲援我漁船遭扣押事件。