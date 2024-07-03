大谷翔平兩分砲險成空！道奇9局下敲出再見安打　6：5氣走響尾蛇

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大谷翔平本場前3個打席敲出2支安打，吞下1張老Ｋ，在7局下的第4個打席，面對響尾蛇第3任投手Justin Martinez，彷彿預先設定好攻擊球路，將靠近內角高位置的89.7英里滑球，敲成超高仰角的兩分砲，個人本季第27轟出爐。
雖然在9局下的最後1個打席，大谷翔平揮空遭到三振，不過全場總共5打數敲出3支安打，繳出猛打賞表現。此外，7局下的全壘打也讓他貢獻了2分打點，生涯累積打點來到501分，成為自鈴木一朗、松井秀喜後，日本史上第3位達成這項紀錄的選手。
Freeman續命二壘安 道奇完成大逆轉
道奇首局在大谷翔平的安打帶動下，輕鬆攻佔上得點圈，隨後的Teoscar Hernandez再敲出二壘安打，將大谷翔平送回本壘，道奇1：0響尾蛇。3局下，Will Smith 、Freddie Freeman連續敲出安打，Teoscar Hernandez雖然擊出內野滾地球，但道奇仍然跑回1分。
比賽來到4局上，響尾蛇強打Christian Walker 在一壘有人的情況下，砲轟道奇火球男Bobby Miller，一棒將比分追成2：2平手。響尾蛇在7局上靠著安打攻勢串連，搶下超前分，不過大谷翔平在下局轟出逆轉兩分砲，道奇再次要回領先蛇。
但道奇牛棚在8、9局接連失手，先被Jake McCarthy敲出帶有追平分的安打，隨後在被重砲Joc Pederson 擊出陽春砲，本場2度遭到逆轉。9局下兩人出局後，「自由人」Freddie Freeman敲出關鍵的續命二壘安打，將比分追平，最後再由Teoscar Hernandez執行最後一擊，打出再見安打，幫助道奇6：5氣走了響尾蛇。