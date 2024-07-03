大谷翔平缺席全壘打大賽！因復健考量　道奇教頭：他來是為了奪冠

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根據日本媒體《體育日本》的報導指出，大谷翔平在今（3）日接受訪問時，被媒體問到是否會參加全壘打大賽，他表示：「我還在接受復健治療，所以我想我可能不會參加。」此報導一出，也有不少球迷表示贊同，認為大谷翔平應該先專心養傷。
大谷翔平在2023年11月中，宣布將進行第二次右手肘韌帶重建手術，最終手術結果相當成功，但需要花費長時間進行復健治療。即便今年賽季無法以「二刀流」身份出賽，但「打者翔平」依然展現相當高水準的打擊成績，讓更多人期待他2025年重回投手丘。
打擊近況絕佳 有望角逐全壘打王
大聯盟過去有不少案例，都是在季中參加全壘打大賽後，出現打擊姿勢走鐘或是成績下滑的狀況。對此，大聯盟官方在今年特地增加了擊球數限制，首輪與準決賽最多可打40球，決賽時最多能打27球，並且也新增了出局數限制，但仍有不少打者猶豫是否參賽。
大谷翔平近期的打擊狀況絕佳，今（3）日面對響尾蛇也敲出本季第27轟，目前穩坐國聯全壘打王寶座，全聯盟也僅次於紐約洋基「法官」Aaron Judge的32轟，打擊率部分也維持在高水準的3成20。
如今受訪表示不參加全壘打大賽，總教練Dave Roberts在受訪中表示：「我想他來到道奇隊的原因，就是為了贏得總冠軍，他也能理解球迷的感受。」並解釋道：「如果沒有復健的問題，我想他會很樂意參加，但如果發生什麼意外，我想不論是道奇或任何隊的球迷，可能都會非常失望。」