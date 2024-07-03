獨／外籍生未來不得參加選秀！丹尼爾表態：我覺得未來已沒有希望

詹皇回歸！LeBron James與湖人簽2年33億大約　跟兒子並肩作戰

洛杉磯湖人隊選擇「詹皇」LeBron James的兒子Bronny James，完成各界期待，LeBron James和Bronny James，將成為首對同時在NBA打球的父子組合（圖／美聯社／達志影像）
洛杉磯湖人隊選擇「詹皇」LeBron James的兒子Bronny James，完成各界期待，LeBron James和Bronny James，將成為首對同時在NBA打球的父子組合（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

詹皇歸來！NBA洛杉磯湖人隊今（3）日傳出與「詹皇」LeBron James的續約，雙方預計完成2年1.04億美元的大約（約折合台幣33.92億），詹皇將跟兒子Bronny James同隊，完成各界期待，LeBron James和Bronny James，將成為首對同時在NBA打球的父子組合。由於今年NBA選秀湖人隊挑中詹皇之子Bronny James，這也讓人期待兩人同場作戰，果然「得天子得天下」，詹皇如願以償完成此紀錄，詹皇果然也跟兒子並肩作戰。根據《ESPN》知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導，詹皇預計可以拿到1.04億美元的合約，包括球員選項，不得交易條款。

我是廣告 請繼續往下閱讀
詹皇同隊兒子　續約湖人打造王朝

詹皇簽約後，將在NBA度過生涯第22個球季，預計將追上「飛人」Vince Carter，成為在NBA聯盟中最資深的球員，而他若願意行使球員選項多打一年，將會征戰第23個球季，在NBA史上獨居第一。

詹皇之子Bronny James在高中、大學成績並不突出，他在南加大大一賽季繳出平均4.8分2.8籃板2.1助攻。一度被認為可能無法被選中，但湖人仍在第55順位，選擇了他，也確定會讓詹皇「回歸」。

原本預計詹皇將收到一筆3年1.62億美元（約53億台幣）的大約，而他也可能打到42歲。不過今天結果出爐，詹皇跟湖人續約，雙方預計完成2年1.04億美元的大約（約折合台幣33.92億）包括球員選項，不得交易條款。

洛杉磯湖人今不但正式宣布簽下今年選秀會上挑進的兩位年輕球員Dalton Knecht與詹皇之子Bronny James，Bronny則為了紀念已故好友，選擇穿上9號致敬，又馬上簽下詹皇，還續約2年，讓球迷可以一睹「皇與子」風采。

洛杉磯湖人隊選擇「詹皇」LeBron James的兒子Bronny James，兩人完成同隊夢想。（圖／美聯社／達志影像）
洛杉磯湖人隊選擇「詹皇」LeBron James的兒子Bronny James，兩人完成同隊夢想。（圖／美聯社／達志影像）

勇士王朝「三巨頭」終結！K湯前進獨行俠　詹皇電話攻勢也沒用

Thompson對加盟湖人感興趣！詹皇可為他降薪　勇士願幫忙先簽後換

「詹皇睡了新隊友的媽媽」！美媒調侃父子籃球　Savannah也笑哭

「詹皇」之子Bronny首輪落榜！湖人隊挑射手　明第二輪還有機會

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選