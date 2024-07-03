詹皇回歸！LeBron James與湖人簽2年33億大約 跟兒子並肩作戰
詹皇歸來！NBA洛杉磯湖人隊今（3）日傳出與「詹皇」LeBron James的續約，雙方預計完成2年1.04億美元的大約（約折合台幣33.92億），詹皇將跟兒子Bronny James同隊，完成各界期待，LeBron James和Bronny James，將成為首對同時在NBA打球的父子組合。由於今年NBA選秀湖人隊挑中詹皇之子Bronny James，這也讓人期待兩人同場作戰，果然「得天子得天下」，詹皇如願以償完成此紀錄，詹皇果然也跟兒子並肩作戰。根據《ESPN》知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導，詹皇預計可以拿到1.04億美元的合約，包括球員選項，不得交易條款。
記者吳政紘/綜合報導
詹皇同隊兒子 續約湖人打造王朝
詹皇簽約後，將在NBA度過生涯第22個球季，預計將追上「飛人」Vince Carter，成為在NBA聯盟中最資深的球員，而他若願意行使球員選項多打一年，將會征戰第23個球季，在NBA史上獨居第一。
詹皇之子Bronny James在高中、大學成績並不突出，他在南加大大一賽季繳出平均4.8分2.8籃板2.1助攻。一度被認為可能無法被選中，但湖人仍在第55順位，選擇了他，也確定會讓詹皇「回歸」。
原本預計詹皇將收到一筆3年1.62億美元（約53億台幣）的大約，而他也可能打到42歲。不過今天結果出爐，詹皇跟湖人續約，雙方預計完成2年1.04億美元的大約（約折合台幣33.92億）包括球員選項，不得交易條款。
洛杉磯湖人今不但正式宣布簽下今年選秀會上挑進的兩位年輕球員Dalton Knecht與詹皇之子Bronny James，Bronny則為了紀念已故好友，選擇穿上9號致敬，又馬上簽下詹皇，還續約2年，讓球迷可以一睹「皇與子」風采。