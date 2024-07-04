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NBA史上第一對父子同隊！ 詹皇之子Bronny與湖人簽4年2.5億合約

「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James確定跟老爸同隊，創下NBA歷史第一對父子檔。（圖／美聯社／達志影像）
「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James確定跟老爸同隊，創下NBA歷史第一對父子檔。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

詹皇之子Bronny James！根據美國媒體《ESPN》報導，美國NBA職籃洛杉磯湖人隊球星「詹皇」LeBron James之子Bronny James與湖人簽下4年價值790萬美元（約2.5億台幣）的合約，而且是保證約，這也創下史上第一對NBA球星父子同隊的紀錄。在LeBron James與湖人達成2年約1.04億美元（約33億台幣）的頂薪續約後，Bronny也和球隊談妥合約，兩人下季將攜手奮戰，不管是票房、話題都十足。

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詹皇與子共手奮戰　完成夢想

根據報導中指出，Bronny的合約細節，下季薪水為115.7萬美元，次年升至195.5萬美元，2026-27賽季為229.6萬美元，2027-28賽季有248.6萬美元的球隊選項。

19歲的Bronny在南加州大學的大一賽季出賽25場，場均上場19.4分鐘，拿下4.8分、2.8籃板、2.1助攻，投籃命中率36.6%、三分命中率26.7%，日前投入NBA選秀，在次輪第55順位被湖人挑中。

雖然有很多人說他「靠爸」，但Bronny的天分跟體測成績，卻充分反映出，他的確有機會在NBA生存，Bronny預計會先參加今夏的夏季訓練營，並且展開夏季聯盟賽事。

此外，外界也曾傳出，LeBron James希望湖人隊不一定要給這麼高的薪水，以幫助球隊提升陣容，不過這也都是傳聞，並未受到證實。


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