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「築間酸菜魚」5折！北市首店插旗信義區　7/5開幕優惠全場半價

▲築間酸菜魚7月初一口氣開出4間新店，包含台中3家，以及首次插旗台北的台北忠孝店，在開幕首日當天都有整桌5折優惠。（圖／築間餐飲提供）
▲築間酸菜魚7月初一口氣開出4間新店，包含台中3家，以及首次插旗台北的台北忠孝店，在開幕首日當天都有整桌5折優惠。（圖／築間餐飲提供）

記者葉盛耀/綜合報導

連鎖餐飲集團築間自2023年底起積極推動新品牌展店計畫，其中「築間酸菜魚」在台灣及香港銅鑼灣截至本週預計共將開出約13間門店。台中一中分店已於7月1日開張，而台中市政府商圈的台中文心店將於今（4）日開幕，台中大里店及台北忠孝店則於明（5）日開幕，為歡慶開幕，各分店在開幕首日皆推出「整桌半價」優惠。另外「巴蜀大爺酸菜魚」也開設了南部首店，進駐屏東Global Mall 5樓。

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「築間酸菜魚」7月1日在台中一中商圈開新分店後，今（4）日及明（5）日也將在台中市政府商圈及台中大里開出兩家分店；其中位於台中市政府商圈文心路上的「築間酸菜魚台中文心店」占地約103坪，用餐席規劃114席次，營業時間從上午11點至凌晨2點30分，連續營業15小時不打烊。

▲築間酸菜魚本週在台中一口氣開三間分店，位於台中市政府商圈文心路上的「築間酸菜魚台中文心店」占地約103坪。（圖／築間餐飲提供）
▲築間酸菜魚本週在台中一口氣開三間分店，位於台中市政府商圈文心路上的「築間酸菜魚台中文心店」今日開幕，占地約103坪。（圖／築間餐飲提供）
另外，台北市首家「築間酸菜魚 台北忠孝店」同樣將於後天7月5日插旗信義區忠孝東路五段，距離永春捷運站5號出口走路5分鐘，共90席次，成為全球第13分店。

「築間酸菜魚」菜單分為主餐魚盤、私房菜品、酥炸小點等選擇，主餐魚盤依照用餐人數分為小、中及大份，價位落在388元～988元之間，師承上海30年的酸菜魚料理經驗，加上擁有14年的火鍋湯底專家經驗，經過不斷的研發、試煉端出一碗「最叛逆的酸菜魚」，突破傳統酸菜魚刻板印象主打連湯都可以喝的酸菜魚。

「築間酸菜魚」提供5~7款湯底魚料理，總長酸菜魚以招牌湯底-柴魚昆布湯加入酸菜，再搭配自製酸蘿蔔提升酸味層次，放入朝天椒、泡椒及青花椒增添香氣。魚片部分，採用Q彈的烏鱧魚切成薄片口感滑嫩，提供民眾微辣、小辣、一般辣做選擇。

不吃辣或是重口味的也可選擇「純愛番茄魚」、「海派蝦湯魚」及「極道明太子奶香魚」，其中極道明太子奶香魚加入芝士和明太子的湯底散發著誘人的甜香，牛奶與芝士滲入海鮮食材的肌理之中，將鮮味完美昇華，讓你享受「神鮮級」極道美味。除此之外，也可以選擇獨特風味的「麻辣鴨血臭豆腐魚」、「正宗嘉義沙茶砂鍋魚」及「胡椒豬肚排骨煲」。

築間餐飲集團旗下10大餐飲品牌橫跨鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式及吃到飽等類別，洞察台灣餐飲趨勢，消費者對於飲食求新求變，整合數位會員系統，加入築間餐飲集團官方LINE就能綁定會員，首次加入會員立即獲得入會禮，消費還可累積會員點數，無累積上限。點數優惠活動集團旗下全品牌皆能互通使用。

另一酸菜魚品牌「巴蜀大爺酸菜魚」，也開設南部首店，進駐屏東Global Mall5樓，提供「巴蜀大爺酸菜魚、番茄魚、巴蜀正宗麻辣魚」3種口味。為了慶祝開幕，即起至7月7日內用點酸菜魚、番茄魚、麻辣魚（2、4人份）享限量5折；7月8日起店內消費滿500元，送限量總價值500元餐點優惠券（下次消費兌換）；此外，即起內用消費滿額並在Google地圖評論，加送限量涼拌時蔬。

巴蜀大爺酸菜魚南部展店！進駐屏東Global Mall　開幕優惠5折半價

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