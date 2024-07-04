「築間酸菜魚」5折！北市首店插旗信義區　7/5開幕優惠全場半價

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，台北市首家「築間酸菜魚 台北忠孝店」同樣將於後天7月5日插旗信義區忠孝東路五段，距離永春捷運站5號出口走路5分鐘，共90席次，成為全球第13分店。
「築間酸菜魚」菜單分為主餐魚盤、私房菜品、酥炸小點等選擇，主餐魚盤依照用餐人數分為小、中及大份，價位落在388元～988元之間，師承上海30年的酸菜魚料理經驗，加上擁有14年的火鍋湯底專家經驗，經過不斷的研發、試煉端出一碗「最叛逆的酸菜魚」，突破傳統酸菜魚刻板印象主打連湯都可以喝的酸菜魚。
「築間酸菜魚」提供5~7款湯底魚料理，總長酸菜魚以招牌湯底-柴魚昆布湯加入酸菜，再搭配自製酸蘿蔔提升酸味層次，放入朝天椒、泡椒及青花椒增添香氣。魚片部分，採用Q彈的烏鱧魚切成薄片口感滑嫩，提供民眾微辣、小辣、一般辣做選擇。
不吃辣或是重口味的也可選擇「純愛番茄魚」、「海派蝦湯魚」及「極道明太子奶香魚」，其中極道明太子奶香魚加入芝士和明太子的湯底散發著誘人的甜香，牛奶與芝士滲入海鮮食材的肌理之中，將鮮味完美昇華，讓你享受「神鮮級」極道美味。除此之外，也可以選擇獨特風味的「麻辣鴨血臭豆腐魚」、「正宗嘉義沙茶砂鍋魚」及「胡椒豬肚排骨煲」。
築間餐飲集團旗下10大餐飲品牌橫跨鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式及吃到飽等類別，洞察台灣餐飲趨勢，消費者對於飲食求新求變，整合數位會員系統，加入築間餐飲集團官方LINE就能綁定會員，首次加入會員立即獲得入會禮，消費還可累積會員點數，無累積上限。點數優惠活動集團旗下全品牌皆能互通使用。
另一酸菜魚品牌「巴蜀大爺酸菜魚」，也開設南部首店，進駐屏東Global Mall5樓，提供「巴蜀大爺酸菜魚、番茄魚、巴蜀正宗麻辣魚」3種口味。為了慶祝開幕，即起至7月7日內用點酸菜魚、番茄魚、麻辣魚（2、4人份）享限量5折；7月8日起店內消費滿500元，送限量總價值500元餐點優惠券（下次消費兌換）；此外，即起內用消費滿額並在Google地圖評論，加送限量涼拌時蔬。