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湖人季外補強進度為零！球評李亦伸：紫金大軍應搶DeMar DeRozan

▲NBA美國職籃洛杉磯湖人今夏試圖補強卻頻頻受阻，資深球評李亦伸稍早則在《超級裘爺來了》節目上替紫金大軍想方法，他認為湖人隊目前在自由市場上的唯一選擇，就是爭取公牛球星DeMar DeRozan加盟。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃洛杉磯湖人今夏試圖補強卻頻頻受阻，資深球評李亦伸稍早則在《超級裘爺來了》節目上替紫金大軍想方法，他認為湖人隊目前在自由市場上的唯一選擇，就是爭取公牛球星DeMar DeRozan加盟。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃洛杉磯湖人今夏試圖補強陣容卻頻頻受阻，日前傳出對前勇士明星射手「K湯」Klay Thompson、前鵜鶘中鋒Jonas Valanciunas、快艇明星控衛James Harden等人都有網羅意願，但最終卻都無功而返，目前休賽季的補強幾乎為零，僅與陣中球星「詹皇」LeBron James完成提前續約，並簽下選秀選進的詹皇大兒子Bronny James與來自田納西大學的射手Dalton Knecht。而資深球評李亦伸稍早則在《超級裘爺來了》節目上替紫金大軍想方法，他認為湖人隊目前在自由市場上的唯一選擇，就是爭取公牛球星DeMar DeRozan的加盟。

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湖人今夏三大目標皆落空　李亦伸認為DeRozan是最後機會

李亦伸首先提到，湖人今年休賽季希望在市場上有所補強，做出改變的三大目標，Klay Thompson、Jonas Valanciunas、James Harden最後卻都落空，他認為這對湖人而言是難以接受的，「不管是Klay Thompson的3年5000萬合約，還是Valanciunas的3年3000萬，其實湖人隊是付得起的，他們不是沒有這個錢，問題是湖人隊在整個戰略溝通上、在管理階層的佈局方面，就是錯失掉這2個重要人物。」

至於紫金大軍如今還能夠做出什麼補強，李亦伸則是直指公牛隊的明星前鋒DeMar DeRozan是湖人最後機會，「DeRozan上個賽季平均有24分的演出，當然他即將要邁入35歲，他不會想要繼續待在公牛隊。以目前湖人隊在市場上僅有的選擇，就是DeMar DeRozan。我想湖人如果能夠開出一份至少3年6000萬美元的合約，而不是全額中產合約，他應該會很樂於回到家鄉洛杉磯打球，他可以成為LeBron、AD身旁的幫手。」

湖人稍早放走前鋒Prince　李亦伸稱DLo未來恐也會走

李亦伸也直言，以湖人目前現有的陣容，在西區來說競爭力是不足的，而稍早在放走了Taurean Prince之後，他也不看好D'Angelo Russell未來會繼續待在湖人，「湖人隊必須做出改變，除了放走Taurean Prince這名小前鋒以外，我想未來D'Angelo Russell留下的機率也不高，因為過去2年他在季後賽的表現、他的效率等等都是不合格的。」

DLo是一名被高估的後衛，他的數據並不能夠展現出他對於一支球隊的貢獻，儘管上個賽季他場均攻下18分，傳出6.3次助攻，三分球命中率也有4成，都不算差。但是到了季後賽他的表現總是會有所下滑，我想這是湖人球團無法接受的。」李亦伸如此說到。


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