美牛狂歡節登場！漢來海港推四款必嚐限定美味

我是廣告 請繼續往下閱讀
漢來「美牛狂歡節」活動期間，海港自助餐廳於午、晚餐針對不同部位的美國牛肉推出四款主題菜色，包含爐烤肋眼牛排、奶油蒜香牛小排、炙燒松露菲瑞握壽司和鄉村羅宋湯。
「爐烤肋眼牛排」是經典的現切牛排Roast Beef，選用優質美國肋眼，以爐烤方式烹調，鎖住鮮美肉汁，誘人的熟度與微焦的梅納反應，讓肉質散發迷人的香味，每一口都能感受到牛排特有的濃郁肉香和細緻口感。而「奶油蒜香牛小排」則是香煎帶骨且富有香甜風味的牛小排，搭配香濃的奶油和蒜香烹調，品嚐骨邊肉外焦香、內軟嫩的最佳口感。
「炙燒松露菲瑞握壽司」是選擇最新引進的美國菲瑞部位薄切；此部位肉質緊實但嫩度適中，經過主廚的研發，運用噴槍瞬間高溫炙燒，融化後的油脂融入醋飯，再佐以松露醬點綴提香。而「鄉村羅宋湯」是以豐富的蔬菜和美國牛腱肉塊熬煮出濃郁的湯頭，細心燉煮後的牛肉香氣搭配蔬菜的清甜，引人食慾大開。
美國肉類出口協會表示，新冠疫情雖然影響了消費模式和市場需求，但消費者對於其所消費牛肉品質的要求有增無減。玉米飼育、無草腥味的美國牛肉，因其油花分布均勻且肉質帶有獨特的穀飼香氣，廣受世界各地喜愛美食的消費者肯定。
今年，漢來美食也將針對「來美食APP」推出會員限定活動，凡於活動期間至全台漢來海港餐廳用餐消費滿2,000元，並使用「來美食APP」集點，即可獲得一次抽獎機會，獎項包含漢來海港全餐期餐券和漢來美食電子餐飲抵用券。