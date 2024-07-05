中職下半季開打！吳念庭今戰味全龍可望先發　洪總：他確定會下場

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳念庭過去曾旅日加入西武獅隊，也在高中就讀岡山共生高校，在日職累積不錯成績，去年西武隊也幫他增加到年薪2800萬日幣，而他選擇季外回台，也很感謝西武隊照顧。
吳念庭日前跟台鋼簽下3.5年總值，包含激勵獎金在內為總值台幣3600萬元，超越吳念庭過去旅日8年的薪資總合，也可以台鋼看出對他的期待。
吳念庭在7月1日首秀，7局代打就敲出生涯首安，而且完全展現他的火力，台鋼雖然上半季以連敗收尾，卻也還是需要他的攻守能力相挺。
此外，吳念庭即將展現他在守備方面的能力，台鋼目前游擊已經有超級新秀曾子祐站穩，其他位置還有空間，洪總昨日接受《NOWnews今日新聞》受訪時表示：「其實都在看，還會觀察一下，目前他應該就還是以二、三壘為主，打擊方面他的狀況加入會讓我們多少更穩定，投手方面我們還需要加強。」
由於台鋼雄鷹日籍好手小野寺賢人因為手肘韌帶撕裂傷，確定要休養到例行賽球季結束，但他也是有持續治療，台鋼預計會找新洋將頂替，雖然有了吳念庭，還要投手方面多支援。
中職今天將有三場賽事，龍隊推出伍鐸先發對抗台鋼哈瑪星，統一獅隊將在大巨蛋迎戰中信兄弟，由布雷克出戰德保拉，這也是獅隊主場首度移師大巨蛋，預計票房可上看2萬人以上，一次就可幫獅隊賺進千萬收入，樂天桃猿在主場樂天桃園棒球場迎戰富邦悍將，由魔神樂出戰江國豪，下半季張育成即將加入，張奕也有可能在這週或是下週出賽，讓中職下半季戰況更令人期待。