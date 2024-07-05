特企／留住商機！Zendesk & RACCOON AI打造全方位客服

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Zendesk 攜手台灣深度合作夥伴詹姆斯科技（JTCG），於 6 月 26 日在台北艾麗酒店舉辦講座「Zendesk & AI 助您跳脫生意框架」，揭曉在 AI 浪潮下，如何運用 AI 技術打造全方位智能客服解決方案。此次活動重點介紹了 Zendesk產品亮點和 JTCG 開發的獨家全方位智能客服「RACCOON AI」，展示這些工具如何提升企業客服效率，提供即時回覆和全年無休的服務，助企業留住每一筆商機。
打造全方位智能客服 AI 優化客戶服務和人力管理
Zendesk 客服系統可以串聯客戶關係管理與銷售 CRM 管理，自動收集數據理解顧客的喜好提供個人化服務，提升品牌忠誠度。並即時追蹤每筆客服案件的處理進度，替真人客服及智能客服分配工作，降低企業人力成本。
Zendesk 資深合作夥伴經理 Jeffrey 分享：「Zendesk 不只在客戶服務端善用 AI，連同 WFM（WorkForce Management 人力管理）上也提供 AI 智慧的解決方案，讓企業更聰明更有效率地安排，做到智能自動化排班及數據分析輔佐企業做決策。」
JTCG 於活動當日也展示了「RACCOON AI」，不僅支援 10 國語言翻譯，還能自動分析顧客訊息重點，根據客人需求推薦商品，並自動偵測顧客在對話中的情緒狀態，並透過自然語言給予合適的回覆，同時讓企業做到 24/7 全天候無休服務。JTCG CEO James 提到：「很多企業擔心 AI 是否會傳遞錯誤的資訊給顧客，但隨著語言模型的迭代，AI 的準確度不斷上升！」
此次講座還邀請了台灣知名品牌犀牛盾和 WeMo 現身說法。犀牛盾 專案經理 Nora 在當天提到，犀牛盾全年手機殼銷售高達100棟台北101，可想而知客服的進線量也是相當大；且每逢新機、新品上市，客服單位更容易超載。基於這情況下他們期望 AI 可以協助他們全年度提供穩定的第一線即時回覆服務以及提高客戶服務效率，在無需負擔額外人力成本下，可有效紓解旺季的團隊的工作量、並提升顧客的消費體驗。
除了自動化智能回覆降低人力成本提供穩定的回覆之外，WeMo 資深專案經理David 也分享到，WeMo 身為擁有超過 100 萬會員台灣共享機車首創品牌，用戶問題能否即時解決及情緒是否被安撫，是 WeMo 最重視的問題！未來他們想像 AI 協助回覆常見問題並安撫會員情緒，以及 AI 可處理大量繁瑣的工作流程讓團隊專注執行更重要的事項！
抓住 AI 浪潮 讓每筆商機不再流失
客服是企業與市場溝通的橋梁，在這個飛速發展的數位時代，企業唯有不斷創新，才能在激烈的市場競爭中立於不敗之地。Zendesk 與 RACCOON AI 的合作，正是為企業提供了一個絕佳的解決方案提供企業主穩定又高效的客戶管理服務，讓企業主快速回應市場的需求。