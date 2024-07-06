竹北單價86.2萬「實價登錄秒下架」！何世昌：政府操控房價成笑話

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何世昌在個人臉書粉專「何世昌的房產知識Buffet+」中直言，政府操控房價、搞選擇性揭露的做法讓資訊透明化淪為笑話。他指出，實價登錄制度原本旨在達成交易資訊透明化，實施後卻成為政府控制房價的工具。
何世昌以竹北為例，只要成交單價超過80萬元（不含特殊戶），便會被「蓋牌」。他提到，一筆每坪86萬元的成交價在媒體報導後迅速被隱藏，實價登錄中現在只能找到一連串79.X萬的成交價，批評這種操作方式相當荒謬。
政府聲稱，實價登錄上路後，對於異於市場正常交易價格及特殊交易的案件，地方政府有權決定是否揭露，以避免價格炒作。然而，何世昌認為這些標準過於主觀，難以讓一般民眾理解。
以竹北為例，只有高樓層的成交價被隱藏，低樓層的價格卻被揭露，幾乎所有成交價超過80萬元的交易都被蓋牌，這樣的選擇性揭露讓他不滿，直指這樣的透明化政策在全球範圍內都是罕見的。
不少網友也對政府的蓋牌行為表示不滿，認為這損害了政府的公信力。他們指出，透明、開放是市場最重要的條件，政府應該維護公平性，而非干預市場。一些網友表示，自己因為政府的蓋牌措施賣房時遭遇困難，賣到社區最低價。這樣的情況也使得部分賣方質疑實價登錄的真實性，認為價格永遠被抬高。
北北竹桃地區的新建案在開價方面雖有亮點，但實價登錄制度的實施效果仍然存疑。政府為避免價格炒作所採取的蓋牌措施引發廣泛質疑，不僅損害了市場的透明度，也讓許多人對政策的公正性產生懷疑。透明、公平的市場環境是房地產交易健康發展的基礎，如何平衡資訊透明與市場穩定，是政府極需解決的難題。