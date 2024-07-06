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竹北單價86.2萬「實價登錄秒下架」！何世昌：政府操控房價成笑話

▲內政部實價登錄是不少人買房出價的依據，然而卻傳出「蓋牌」現象。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲內政部實價登錄是不少人買房出價的依據，然而卻傳出「蓋牌」現象。（示意圖／記者徐銘穗攝）

家庭消費中心／綜合報導

實價登錄制度自上路以來，規定中古屋、成屋和預售屋的價格必須在簽約30天內揭露，旨在提升交易資訊的透明度。然而，市場上常見政府為避免價格炒作，而將高於行情的價格「蓋牌」的現象。馨傳不動產智庫執行長何世昌對此批評，認為這樣的做法形同兒戲。他舉例，竹北新案「曇花一現」的單價86.2萬元在揭露後迅速被下架，這樣的操作實在令人啼笑皆非。

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今年5月，竹北一個新建案在實價登錄上顯示單價86.2萬元、總價3888萬元的成交紀錄，隨即引發網友熱議，質疑政府是否忘記隱藏該筆資料。媒體報導後，這筆交易紀錄很快被移除。

何世昌在個人臉書粉專「何世昌的房產知識Buffet+」中直言，政府操控房價、搞選擇性揭露的做法讓資訊透明化淪為笑話。他指出，實價登錄制度原本旨在達成交易資訊透明化，實施後卻成為政府控制房價的工具。

▲實價登錄網站原本揭露竹北一筆單價86.2萬元的交易紀錄。（圖／何世昌的房產知識Buffet+提供）
▲實價登錄網站原本揭露竹北一筆單價86.2萬元的交易紀錄。（圖／何世昌的房產知識Buffet+提供）
何世昌以竹北為例，只要成交單價超過80萬元（不含特殊戶），便會被「蓋牌」。他提到，一筆每坪86萬元的成交價在媒體報導後迅速被隱藏，實價登錄中現在只能找到一連串79.X萬的成交價，批評這種操作方式相當荒謬。

政府聲稱，實價登錄上路後，對於異於市場正常交易價格及特殊交易的案件，地方政府有權決定是否揭露，以避免價格炒作。然而，何世昌認為這些標準過於主觀，難以讓一般民眾理解。

以竹北為例，只有高樓層的成交價被隱藏，低樓層的價格卻被揭露，幾乎所有成交價超過80萬元的交易都被蓋牌，這樣的選擇性揭露讓他不滿，直指這樣的透明化政策在全球範圍內都是罕見的。

不少網友也對政府的蓋牌行為表示不滿，認為這損害了政府的公信力。他們指出，透明、開放是市場最重要的條件，政府應該維護公平性，而非干預市場。一些網友表示，自己因為政府的蓋牌措施賣房時遭遇困難，賣到社區最低價。這樣的情況也使得部分賣方質疑實價登錄的真實性，認為價格永遠被抬高。

北北竹桃地區的新建案在開價方面雖有亮點，但實價登錄制度的實施效果仍然存疑。政府為避免價格炒作所採取的蓋牌措施引發廣泛質疑，不僅損害了市場的透明度，也讓許多人對政策的公正性產生懷疑。透明、公平的市場環境是房地產交易健康發展的基礎，如何平衡資訊透明與市場穩定，是政府極需解決的難題。
 

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