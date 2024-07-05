特企／《仙劍奇俠傳：新的開始》星推官揭曉　特色玩法亮相

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官方此次邀請國民女神「泱泱」與保庇女王「王彩樺」共同合作——魅力十足的泱泱化身為清新脫俗的趙靈兒，充滿正能量的王彩樺化身個性豪爽的李大娘，與大俠們一同打造仙劍新的開始！
兩人還參與了聽了就讓人上頭的仙劍主題曲MV《新的開始變變變》的拍攝，與角色真的是適配度max！MV將在近期釋出，悄悄預告一下，官方還會舉辦魔性舞蹈的challenge活動，屆時有豐厚獎品等著大俠們喔！活動新資訊請關注官方粉絲團，敬請期待！
特色多重玩法 出門在外身份自己給
遊戲將客棧經營、迷宮探索、隱藏奇遇彩蛋等特色玩法融入其中，有多重身份可供解鎖。玩家可以在俠客、釣客、獵人、客棧跑堂隨心變。你將化身為李逍遙，去禦劍飛行送外賣；亦可以成為「十里坡劍神」猛刷經驗變大俠；還可以輕鬆釣魚搜集金色傳說！身份百變隨意變，帶給你最休閒的仙劍世界體驗。
預約活動樂趣多 虛實獎勵送不停
除了常規的註冊及商店預約獎勵，現在參與網頁的簽到活動以及創建/加入仙盟，即可獲得預約限定「十里坡劍神」的頭像框及稱號、奧運限定李逍遙武器和珍品林月如卡牌喔！除了豐厚的必得獎勵以外，官方還準備了仙劍周邊和DJI Mavic 3 Pro等豪華實物獎勵等你來抽！
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