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江坤俊遭爆看診輕浮「開刀房爆粗口」！疼愛小三護理長也不敢動

▲江坤俊被員工爆料看診態度輕浮，寵愛小三連護理長也沒轍。（圖／翻攝自YouTube 11點熱吵店）
▲江坤俊被員工爆料看診態度輕浮，寵愛小三連護理長也沒轍。（圖／翻攝自YouTube 11點熱吵店）

記者李欣容／台北報導

乳房外科「暖心名醫」江坤俊被爆料和同院護理師過從甚密，太太劉藺秦強調「家庭狀況一切正常」，不過後續傳出他曾經向同場錄影的營養師伸鹹豬手、熱烈追求「最美性學博士」許藍方，事件延燒至今，還有過去曾和他在同一間醫院的護理師在《Dcard》上爆料，內部的人早就知道他外遇一事，「就連護理長都不敢動她。」甚至還有人說江坤俊在開刀時EQ很差時常爆粗口，看診又輕浮。

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江坤俊外遇一事持續延燒，有網友在《Dcard》轉發新聞，引來熱烈討論，其中一名網友就留言，「我之前在敏盛上班，那個護理師是我學姐，被爆料根本不意外，內部的人知道她跟江坤俊有一腿了。」並透露每次江坤俊的診都是由該護理師跟診，逐漸受到江坤俊喜愛，「連單位阿長都不敢動她。」

▲江坤俊小三被起底，原先是固定跟診的護理師，後來逐漸受到江坤俊喜愛。（圖／翻攝自Dcard）
▲江坤俊小三被起底，原先是固定跟診的護理師，後來逐漸受到江坤俊喜愛。（圖／翻攝自Dcard）

還有人以「發夢」為開頭，暗指出江坤俊在上刀的時候EQ很差，常常罵髒話爆粗口，讓身邊的人壓力很大，還有一名員工也忍不住發話，「江（指江坤俊）的病人超多，還會創群組傳教，但最差的是他看病人的態度，有夠輕浮，各種身體動作，剛好卡他的病人那段，認真祈禱他不要來。」

▲名醫江坤俊（左圖）對《健康2.0》主持人、TVBS主播鄭凱云性騷擾，她洩受害者心聲。（圖／江坤俊、鄭凱云臉書）
▲名醫江坤俊（左圖）對《健康2.0》主持人、TVBS主播鄭凱云性騷擾，她洩受害者心聲。（圖／江坤俊、鄭凱云臉書）
不僅如此，昨（5）日江坤俊又遭傳對節目《健康2.0》主持人、TVBS當家主播鄭凱云性騷擾，私下發過曖昧、性騷擾簡訊給鄭凱云，即便鄭凱云閃躲及明確警告，江坤俊依然不收手，甚至還意圖動手動腳，鄭凱云忍無可忍向電視台高層申訴，表明拒絕和人品有問題的人合作。對此，鄭凱云僅證實確有此事，其餘不願多談。

自江坤俊爆出婚變後，他透過經紀公司發出夫妻共同聲明表示，「謝謝媒體朋友的關心，江醫師表示對方是來往比較熟識的同事，目前家庭狀況一切良好，謝謝大家。」

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