41歲張鈞甯遭酸「老了沒人要」不忍了！長文高EQ全面反擊完勝

謝京穎下顎線消失飄孕味！下車《愛的榮耀》曖昧發文「倒數中」

▲謝京穎和張書偉婚後回歸拍攝八點檔，不止一次傳出有孕，對於身形圓潤，她笑回是因為演反派都要靠吃舒壓。（圖／翻攝自YouTube 民視戲劇館、謝京穎IG）
▲謝京穎和張書偉婚後回歸拍攝八點檔，不止一次傳出有孕，對於身形圓潤，她笑回是因為演反派都要靠吃舒壓。（圖／翻攝自YouTube 民視戲劇館、謝京穎IG）

記者李欣容／台北報導

女星謝京穎和Energy團員張書偉上個月9日舉辦婚宴，婚禮辦完兩人各自回到工作崗位，張書偉認真籌備團體演唱會，謝京穎則回到八點檔《愛的榮耀》，婚前她曾說這段時間「禁孕」，不過卻有人發現她這段時間臉看起來比過去浮腫，劇情設計也讓她多穿著寬鬆衣服，她也在社群平台寫下「倒數中」，讓人猜想她是否因為懷孕要下車八點檔。

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謝京穎在《愛的榮耀》中飾演想靠孩子上位的安琪，但卻不慎滾下樓梯流產，逃亡、報應戲找上門，但最近她的臉變得比以前圓潤，再加上之前一場滾樓梯的戲使用的是替身，進監獄的戲碼也穿著寬鬆衣服，不禁讓人關心起她是否懷孕了，謝京穎則否認，直呼一切都是劇情安排，而之前有網友還攻擊她，希望她自己滾樓梯，為什麼要用替身，為了對抗酸民的攻擊，她只好靠吃美食舒壓。

▲謝京穎最近造型都是穿著寬鬆衣服。（圖／翻攝自YouTube 民視戲劇館、謝京穎IG）
▲謝京穎最近造型都是穿著寬鬆衣服。（圖／翻攝自YouTube 民視戲劇館、謝京穎IG）
30歲的謝京穎曾是CT Girls（中華隊專屬啦啦隊）成員，和張書偉因合作八點檔假戲真做，兩人在2023年12月登記結婚，今年6月9日補辦婚宴，從戀愛到結婚在1年內完成，謝京穎曾透露，家人很傳統，高中以前都不能在外面過夜，但她卻和張書偉同居，也是爸爸第一次接受她住外面。

至於懷孕，謝京穎也說是在計畫內，不過還不急，倒是過去她還單身時期，媽媽有幫她約好凍卵醫院，結果後來跟張書偉交往，媽媽開心說，「不用凍卵了，趕快吧！」

▲謝京穎在劇中使壞被酸民攻擊，笑說只能靠吃舒壓，製作人王珮華要張書偉多「秀秀」老婆。（圖／民視提供）
▲謝京穎在劇中使壞被酸民攻擊，笑說只能靠吃舒壓。（圖／民視提供）
▲Energy張書偉賣掉深坑婚前房「17年飆漲760萬」！婚後與謝京穎在龜山租房同居：「努力存買房基金。」（圖／張書偉臉書）
▲謝京穎（左）和Energy張書偉婚後各自回到工作崗位。（圖／張書偉臉書）

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