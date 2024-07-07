新北月租2900元套房！有陽台、可租補　租屋族驚：求分享刷屋程式

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華碩工程師寫「刷屋程式」 搜到2900元超佛套房
租客Ken是家住台中的華碩工程師，因工作需要偶而得到台北總部，但因為待的時間不長，不想花太多錢在租屋上，又沒有太多時間逐一搜尋租屋網，因此寫了一個爬蟲程式幫他主動刷屋，找到合適的物件就會寄email通知他，因此找到該間2900元套房。
「我當初要住這房子的時候，身邊的朋友、同事、家人都說『欸2900，是不是有問題？』」爸爸還特定給Ken一張觀世音菩薩神像照，讓他擺在房裡鎮宅。為何房租如此便宜？Ken說，房東是淡大退休教授，抱著想回饋社會的心，租屋才會如此便宜，電費也是1度收5元。
Ken指出，因為不常住，加上本身是健身房會員，都在健身房洗澡後才回來，水費很省，而且晚上回來睡覺時也很少開冷氣，幾乎都只開電風扇，入住5個月來，電費度數約使用100度，而且房內熱水器漏水，一通報房東就帶著師傅來了，缺點就是有點吵，Ken說：「晚上睡覺戴眼罩加耳塞就好了。」
2900元套房引發討論，有網友遺憾沒能見到月租60萬元的超豪華租房，不少租屋族跪求工程師Ken分享「刷屋程式」，追問：「現在還租得到嗎？」也有人認為Ken住5個月電費只用了100度超強，直呼：「我一個月用25度，還以為已經很強了！」沒想到人外有人，天外有天。
事實上，近年房價居高不下，就連房租金也一直在漲。根據主計總處公布最新統計，過去一年半以來，房租類漲幅年增率就位在2%以上，六月更是直接飆上2.59%，創28年來新高。主計總處專委曹志弘受訪指出，居住類上漲2.27%，主要是因為電費房租，以及住宅維修費，分別上漲5.21%，2.59%以及2.5%。