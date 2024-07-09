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稱能跟詹皇同隊超乎現實！Stephen Curry：期待看我們能如何互補

▲美國男籃目前持續在「賭城」拉斯維加斯進行團體訓練，而勇士頭號球星Stephen Curry稍早受訪則表示，自己很期待能跟LeBron James待在同支球隊效力，並直呼這有些超乎現實。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國男籃目前持續在「賭城」拉斯維加斯進行團體訓練，而勇士頭號球星Stephen Curry稍早受訪則表示，自己很期待能跟LeBron James待在同支球隊效力，並直呼這有些超乎現實。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國男籃目前持續在「賭城」拉斯維加斯進行團體訓練，備戰即將到來的巴黎奧運，本屆夢幻隊可說是星光熠熠，包含了湖人一哥「詹皇」LeBron James、勇士頭號球星「咖哩小子」Stephen Curry等人都入選最終12人名單，而過去2人多次在NBA總冠軍賽賽場上相遇，也是許多球迷難以忘懷的回憶之一，如今他們將一同攜手幫助美國隊挑戰締造奧運五連霸霸業。而Stephen Curry稍早也接受訪問，談到能與LeBron James待在同支球隊效力，他則是直呼這有些「超乎現實」，也很期待看彼此在場上能夠如何互補

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Curry稱能跟詹皇同隊  有點超乎現實

Stephen Curry稍早接受美媒《Yahoo sports》記者Vincent Goodwill訪問，談到這次的奧運會將跟LeBron當隊友，Curry說：「能夠和LeBron James當隊友，這有點超乎現實，因為我們之間過去有過很多次交鋒。你仰慕他的比賽風格，你知道他是怎樣的人，如今能夠每天近距離觀察他的訓練、備戰和在訓練中的談話，這是我過去從未見過的視角。」

「所以，我很期待看看我們在場上能夠如何去互補，如何去建立起那種有助於帶領這支球隊的化學反應。」Stephen Curry如此說到。

LeBron同樣期待與Curry聯手  稱2人相互尊重和欽佩

LeBron James過去受訪時也曾表示，對於將接受Steve Kerr執教和與Stephen Curry合作，他感到相當高興：「我們相互尊重和欽佩。我很高興現在能和他（Kerr）同隊，也很高興能和他的控球後衛（Curry）同隊，所以這將會很有趣。」

至於Steve Kerr則是同樣給予LeBron高度讚賞，「能夠執教LeBron James，我感到無比榮幸。執教他肯定比對上他要好得多，我可以明確地告訴你這一點。」


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