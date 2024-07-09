稱能跟詹皇同隊超乎現實！Stephen Curry：期待看我們能如何互補

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Stephen Curry稍早接受美媒《Yahoo sports》記者Vincent Goodwill訪問，談到這次的奧運會將跟LeBron當隊友，Curry說：「能夠和LeBron James當隊友，這有點超乎現實，因為我們之間過去有過很多次交鋒。你仰慕他的比賽風格，你知道他是怎樣的人，如今能夠每天近距離觀察他的訓練、備戰和在訓練中的談話，這是我過去從未見過的視角。」
「所以，我很期待看看我們在場上能夠如何去互補，如何去建立起那種有助於帶領這支球隊的化學反應。」Stephen Curry如此說到。
LeBron同樣期待與Curry聯手 稱2人相互尊重和欽佩
而LeBron James過去受訪時也曾表示，對於將接受Steve Kerr執教和與Stephen Curry合作，他感到相當高興：「我們相互尊重和欽佩。我很高興現在能和他（Kerr）同隊，也很高興能和他的控球後衛（Curry）同隊，所以這將會很有趣。」
至於Steve Kerr則是同樣給予LeBron高度讚賞，「能夠執教LeBron James，我感到無比榮幸。執教他肯定比對上他要好得多，我可以明確地告訴你這一點。」