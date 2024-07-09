台積電股價破千元！房市卻降溫了 專家示警「二空二多」力不從心
「護國神山」台積電（2330）股價站穩千元，但台灣房屋市場景氣燈號卻降溫了！台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心，發布最新「台灣房屋市場景氣燈號」暨房市景氣預測，2024年Q3景氣指標分數為48.32，Q4則是48.23，雖然下半年燈號皆為代表熱絡的黃紅燈，但指標分數呈現降溫趨勢；預測結果更顯示，明年Q1指標分數將進一步降至46.71，從黃紅燈回歸象徵景氣穩定的綠燈。
記者徐銘穗/綜合報導
中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，台灣房屋市場景氣燈號根據17項代表性變數，評估實際市場動能及景氣，每期各項變數的權重，隨數據增減有所調整，兼具「全面性」與「未來性」，是國內預測房市發展的指標。
本期各項變數數值中，以建材營造類股價指數、五大行庫新承作房貸金額、土增稅等項目上升最明顯，因此下半年的景氣燈號雖較上半年略降，但仍亮出象徵熱絡的黃紅燈。
台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，下半年景氣燈號雖仍熱絡，但指標分數逐季緩降，後續景氣也可能面臨「二多二空」的拉鋸戰。兩大利多首先可關注「經濟紅利」，隨著台股續創新高，「由股入房」的資產布局可望延續，加上美中貿易戰後匯回的海外資金，下半年陸續期滿解禁，預料將是房市下一波潛在資金潮。
其次是「產業紅利」，在AI、半導體相關產業領軍下，各地企業擴廠動作頻頻，產業園區的建置也如火如荼進行，區域房市發展受就業帶動，將更具可期性。
不過近期房價漲幅鮮明，民眾面對高價愈來愈力不從心，「追價保守」將是買氣能否推進的隱憂；且房市熱絡已引發官方關注，近期從央行到財政部，都祭出新一波的管控措施，若官方續拋打炒房新政，景氣波動的幅度恐高於預期，因此往後應密切留意「政策干擾」。