歐弟1.18億賣天母豪宅！帳面增值912萬 「1原因」被爆：應該沒賺
45歲藝人歐弟（歐漢聲）天母豪宅賣了！實價揭露，歐弟今年3月以1.18億元出售忠誠路「無相寓所」豪宅，他持有5年多，相較入手價，帳面增值912萬元，不過知情人士卻透露，歐弟花重金裝潢，直言此次轉手「應該沒賺」。
記者徐銘穗/綜合報導
無相寓所位在忠誠路一段巷弄內，屋齡10年、樓高10年、總戶數14戶，歷史最高成交單價為109.82萬元，近年成交單價則為1平83.18萬元。據悉，藝人柯佳嬿、坤達夫妻也是住戶。
實價揭露，該社區1、2樓戶今年3月以1.18億元交易，有6個車位，車位坪數51.48平，權狀總坪數為163坪，扣除車位後，拆算單價約為每坪72.3萬元，對照2018年購入價格1億888萬元，帳面增值912萬元。
《ETtoday》報導，經查異動索引，賣方為歐姓自然人，研判就是歐弟。不過致電歐弟經紀人李米菓，僅回應：「這是藝人私事，不清楚。」知情房仲透露，歐弟購入後花重金裝潢，再加上持有成本，估算此番轉手幾乎沒賺，沒有吃到近年房市上漲紅利。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，畢竟「無相寓所」坪數規劃大，總價都超過7000萬元北市高價宅限貸門檻，甚至上看1億元，單價表現上有所限制。