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鄭俊英出獄死性不改！化名Jun跑酒店狂誘惑人　糾纏女性畫面流出

▲鄭俊英因牽扯「Burning Sun事件」形象全毀，他出獄後被發現飛到法國酒店糾纏女性，引發熱議。（圖／翻攝X）
▲鄭俊英因牽扯「Burning Sun事件」形象全毀，他出獄後被發現飛到法國酒店糾纏女性，引發熱議。（圖／翻攝X）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星鄭俊英2019年牽扯「Burning Sun事件」被爆出違法偷拍女性、迷姦跟違法散播影片，被判處有期徒刑6年，他服刑期滿於今年3月出獄；豈料他無畏風波，在酒店被目擊到處把妹、跟女生邊跳舞邊接吻，還化名「Jun」搭訕女性要社群帳號，引起熱議。

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▲南韓歌手鄭俊英坐牢5年刑滿出獄。（圖／翻攝채널A 뉴스YouTube）
▲鄭俊英今年刑滿出獄，打算在國外開店謀生。（圖／翻攝채널A 뉴스YouTube）
迷姦、偷拍還亂傳播謎片　形象全無沒辦法復出

鄭俊英形象毀於一旦，在韓國演藝圈復出機率渺茫，外傳他將到國外開餐廳謀生；一名網友於X透露，在法國酒店遇到鄭俊英過來打招呼，網友和友人起初很震驚，不確信眼前看到的人，是否就是那位醜聞鬧得沸沸揚揚、紅遍國際的變態罪犯鄭俊英，直到當看到他身上的紋身後，就確定是本人。

鄭俊英當時以「Jun」自我介紹，除了不斷搭訕女性，還在舞池跟女性跳舞、接吻，還大方索取社群帳號，網友追蹤他的社群後表示，鄭俊英的「小帳」只有4名粉絲追蹤，沒有放上正面照跟個資，只有一張長髮的照片；有跟鄭俊英交換社群的女網友就被朋友提醒「要小心一點」。

精通6語言　鄭俊英海外求生記ING

鄭俊英於1989年出生於印尼，因為父親工作的關係，他長年生活在海外，待過中國、印尼、法國、日本和菲律賓等地生活，所以懂得6種語言：韓語、英語、漢語、日語、菲律賓語、印尼語等。

他出獄後，因為無法在韓國「重生」，有語言優勢的他，決定在法國巴黎開餐廳謀生，鄭俊英似乎也將飛去瑞士尋找適合開業的地點。

鄭俊英小檔案
生　日：1989年2月21日（35歲）
出生地：印尼
出道日：2013年10月10日
職　業：歌手、演員、主持人、作曲家、電台DJ
語　言：韓語、中文、英語 、菲律賓語、日語、印尼語
代表作：
歌曲《我和你》、《共感》、《是病啊》、《化為塵埃》
節目《兩天一夜》、《我們結婚了》、《Superstar K4》
爭　議： 偷拍女友性愛短片、違法傳播、迷姦女性，於2019年3月入獄、2024年3月出獄

▲鄭俊英依舊熱愛跑夜店、酒店，還開小帳跟美女要帳號追蹤，網批「死性不改」。（圖／翻攝X）
▲鄭俊英依舊熱愛跑夜店、酒店，還開小帳跟美女要帳號追蹤，網批「死性不改」。（圖／翻攝X）
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