新北國王、夢想家及攻城獅不回PLG選秀？張樹人確認：不會參與

你猜得到嗎？美國男籃中有3人不會用轉球！Curry、Haliburton在列

▲「用手指轉球」這項看似許多職業球員必會的技能，沒想到美國男籃陣中的Stephen Curry、Joel Embiid、Tyrese Haliburton竟然皆不會，也意外在網路上引發熱烈討論。（圖／取自社群X）
▲「用手指轉球」這項看似許多職業球員必會的技能，沒想到美國男籃陣中的Stephen Curry、Joel Embiid、Tyrese Haliburton竟然皆不會，也意外在網路上引發熱烈討論。（圖／取自社群X）

記者陳品翔/綜合報導

美國男籃「夢幻隊」目前持續在拉斯維加斯備戰，稍早他們也進行實戰對抗訓練，面對到由明年選秀狀元熱門Cooper Flagg所領軍的靶子隊，最終美國男籃則是差點輸球，僅以74：73一分之差收下勝利，後續將要持續挑戰至最佳狀態。而訓練備戰之餘，在拍攝形象照時，美媒也藉機訪問到12名入選球員，問到他們會不會「用手指轉球」，沒想到這項看似球員必會的技能，Stephen Curry、Joel Embiid、Tyrese Haliburton這3名球員竟然皆不會，也意外在網路上引發熱烈討論

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Curry稱可用籃球做到許多事　唯獨手指轉球做不到

Stephen Curry稍早接受記者訪問，當記者問到他是否會用手指轉球，Curry則表示：「我可以用籃球做到許多事，但就是這件事我做不到，最多也就轉成這樣，那很糟糕，我還有一些進步空間。」Curry隨後並邊受訪邊轉了起來，只見球大概只停留在他手上不超過2秒，隨即就掉了下來，確實也印證他所言。

這是這輩子最讓我丟臉的事情之一，光是想到用手指轉球，這就讓我緊張了。我這輩子就這件事搞不定，需要有人來親自指導我，我就是做不到啊！」Stephen Curry逗趣地說到。

不過Stephen Curry並不孤單，因為美國男籃陣中同樣也有人不會這項技能，那就是76人隊的明星中鋒Joel Embiid，與溜馬潛力新星Tyrese Haliburton。

Haliburton也不會　Durant直呼好意外

而Kevin Durant受訪時則是預測，球隊當中的所有球員都能夠輕易達成用手指轉球；當他得知Tyrese Haliburton在這項技能上陷入掙扎時，則是相當感到驚訝，「Hali？當控球後衛的竟然不會。」Durant說到。Bam Adebayo得知後，則給予相當簡短的評價：「Z世代」。


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