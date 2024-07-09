你猜得到嗎？美國男籃中有3人不會用轉球！Curry、Haliburton在列

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Stephen Curry稍早接受記者訪問，當記者問到他是否會用手指轉球，Curry則表示：「我可以用籃球做到許多事，但就是這件事我做不到，最多也就轉成這樣，那很糟糕，我還有一些進步空間。」Curry隨後並邊受訪邊轉了起來，只見球大概只停留在他手上不超過2秒，隨即就掉了下來，確實也印證他所言。
「這是這輩子最讓我丟臉的事情之一，光是想到用手指轉球，這就讓我緊張了。我這輩子就這件事搞不定，需要有人來親自指導我，我就是做不到啊！」Stephen Curry逗趣地說到。
不過Stephen Curry並不孤單，因為美國男籃陣中同樣也有人不會這項技能，那就是76人隊的明星中鋒Joel Embiid，與溜馬潛力新星Tyrese Haliburton。
Haliburton也不會 Durant直呼好意外
而Kevin Durant受訪時則是預測，球隊當中的所有球員都能夠輕易達成用手指轉球；當他得知Tyrese Haliburton在這項技能上陷入掙扎時，則是相當感到驚訝，「Hali？當控球後衛的竟然不會。」Durant說到。Bam Adebayo得知後，則給予相當簡短的評價：「Z世代」。