別再罵房價瘋漲！這國房價「十年漲17倍」　專家：台灣只排中段班

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馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，從歐、美各國居住政策來看，受到高房價問題惡化影響，英、德、法、美等多國或該國地方政府，均推出首購族購屋補貼方案，以協助首購族一圓成家夢。
內政部接軌國際，於2023年8月推出「新青安優惠房貸」，提供利率補貼與40年期房貸方案；該政策推出後，有效幫助青壯族群踏進購屋市場，但同時也引發輿論「幫助炒房」的批評。
事實上，無論歐、美先進國家也罷，或是台灣也好，購屋補貼方案本身就具有雙面刃的性質，政策本身甚難達到十全十美，往往只能兩相其害取其輕。與歐、美諸國提供「無息頭期款補貼」相比，內政部祭出的「新青安」對房市激勵程度相對溫和，堪稱是權衡之下的合理措施。
何世昌表示，這八年來不動產政策最大的亮點，個人首推「不動產資訊揭露」，這項成績有目共睹，絕對是前所未有的成就。
不動產資訊揭露不僅是實價登錄而已，內政部建置的「不動產資訊平台」彙整國內眾多的相關統計資訊，給予國人與研究機構免費取用相關資料，同時提供消費者作為買賣房屋的資訊評估，包括「價格指標」、「貸款負擔率」、「住宅資訊統計彙報」、「房價所得比」，乃至於更多統計項目的「統計資訊整合查詢」等功能，為國內不動產資訊透明化開啟一道燦爛的曙光。
何世昌認為，內政部近八年來作為功大於過，不能因為高房價問題就一筆抹煞所有努力。但他仍須呼籲，房地合一稅與預售屋禁止轉售措施都令市場供給量急縮，鎖籌碼效應使得供給面遭到扭曲，新執政團隊應有勇氣調整政策方向，以免揠苗助長房價。