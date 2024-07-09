宜蘭「阿拉伯宮」要賣了！神秘富豪蓋好只住過1晚　奢華內裝公開

別再罵房價瘋漲！這國房價「十年漲17倍」　專家：台灣只排中段班

▲影響執政黨連任成功的因素很多，唯房市問題為國人最所關切之民生問題。（圖／家庭消費中心攝）
▲影響執政黨連任成功的因素很多，唯房市問題為國人最所關切之民生問題。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

雖然高房價問題是現在執政團隊最受詬病之處，但常言道「沒有比較沒有傷害」。根據馨傳不動產智庫長期追蹤全球約30個主要國家房價變化，若把所有國家房價漲幅劃分為高、中、低等三個級距，則近十年台灣全國房價平均漲約50％，僅位居「中段班」稍靠後名次，漲幅並不算高。

我是廣告 請繼續往下閱讀
與漲幅最高的「前段班」國家相比，如美國近十年房價漲幅超過一倍，而土耳其更瘋漲逾17倍。台灣房價溫和上漲，但因國人薪資漲幅非常有限，薪資漲幅追不上房價，導致民眾高房價民怨居高不下。惟持平而論，薪資停滯和高房價問題屬於兩碼子事，薪資問題本非內政部、或地政司之責，若把購屋負擔加重這件事怪給內政部並不公允。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，從歐、美各國居住政策來看，受到高房價問題惡化影響，英、德、法、美等多國或該國地方政府，均推出首購族購屋補貼方案，以協助首購族一圓成家夢。

內政部接軌國際，於2023年8月推出「新青安優惠房貸」，提供利率補貼與40年期房貸方案；該政策推出後，有效幫助青壯族群踏進購屋市場，但同時也引發輿論「幫助炒房」的批評。

▲新青安掀起首購族購屋熱，5月新青安撥貸戶數高達8273戶，平均每戶撥貸金額亦提升到768.8萬元。（圖／台灣房屋提供）
▲新青安掀起首購族購屋熱，5月新青安撥貸戶數高達8273戶，平均每戶撥貸金額亦提升到768.8萬元。（圖／台灣房屋提供）
事實上，無論歐、美先進國家也罷，或是台灣也好，購屋補貼方案本身就具有雙面刃的性質，政策本身甚難達到十全十美，往往只能兩相其害取其輕。與歐、美諸國提供「無息頭期款補貼」相比，內政部祭出的「新青安」對房市激勵程度相對溫和，堪稱是權衡之下的合理措施。

何世昌表示，這八年來不動產政策最大的亮點，個人首推「不動產資訊揭露」，這項成績有目共睹，絕對是前所未有的成就。

不動產資訊揭露不僅是實價登錄而已，內政部建置的「不動產資訊平台」彙整國內眾多的相關統計資訊，給予國人與研究機構免費取用相關資料，同時提供消費者作為買賣房屋的資訊評估，包括「價格指標」、「貸款負擔率」、「住宅資訊統計彙報」、「房價所得比」，乃至於更多統計項目的「統計資訊整合查詢」等功能，為國內不動產資訊透明化開啟一道燦爛的曙光。

何世昌認為，內政部近八年來作為功大於過，不能因為高房價問題就一筆抹煞所有努力。但他仍須呼籲，房地合一稅與預售屋禁止轉售措施都令市場供給量急縮，鎖籌碼效應使得供給面遭到扭曲，新執政團隊應有勇氣調整政策方向，以免揠苗助長房價。

Q2全台房價全面飆漲！他料下半年台北房市緊張了　屋主要及早準備

忘了蓋牌？竹北預售案實登1坪逾86萬創新高　一票嗨喊：破百穩了

不只寵物店！台北想開這些店都要鄰居同意　罰則、房價影響全揭露

竹北豪宅直逼8字頭！重寫新竹房價天花板　晚10年買少35坪哭慘了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代