今10:00開搶！虎航冬季航班「1699元起」　試算日本來回含稅5千元

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台灣虎航冬季航班促銷機票第二波，今7月10日10:00準時開搶，台北飛岡山及大阪都是增班開賣，「台北－岡山」1699元起、「台北－大阪」1799元起，「高雄－大阪」1799元起也首度開賣，票價皆為單程未稅。銷售期間為2024月7月10日10:00-23:59，搭乘期間為2024年10月27日至2025年3月29日；航班時間依官網公告為主。
超實用幫大家試算，日本來回5千元「含稅＋手續費」：
◾️「台北(桃園)－大阪」單程含稅＋手續費2699元起，來回含稅＋手續費最低預估5617元起
◾️「高雄－大阪」單程含稅＋手續費2699元起，來回含稅＋手續費最低預估5617元起
◾️「台北(桃園)－岡山」單程含稅＋手續費2599元起，來回含稅＋手續費最低預估4798元起
台灣虎航冬季航班2024第二波促銷航班：
◾️「台北(桃園)－大阪」每週15班
IT210「台北(桃園)－大阪」07:00-10:25 每周一三五六
IT212「台北(桃園)－大阪」14:40-17:55 每日
IT220「台北(桃園)－大阪」19:35-23:00 每周一三五六
IT211「大阪－台北(桃園)」11:30-13:50 每日
IT213「大阪－台北(桃園)」18:55-21:55 每周五
IT221「大阪－台北(桃園)」23:50-02:10+1 每日
◾️「高雄－大阪」每週3班
IT286「高雄－大阪」19:15-23:00 每周二四日
IT287「大阪－高雄」18:55-21:40 每週二四日
◾️「台北(桃園)－岡山」每週9班
IT214「台北(桃園)－岡山」11:10-14:35 每周一二四五六日
IT714「台北(桃園)－岡山」13:05-16:30 每周二三日
IT215「岡山-台北(桃園)」15:25-17:30 每周一二三五六
IT715「岡山-台北(桃園)」17:30-19:35 每周一三五
另外，本週五7月12日暑假最大STE台北夏季旅展登場，易飛旅遊優惠行程從熱門短線（日本、韓國、越南、泰國）享現場下單「第二人最高折4000元」優惠，主打秋季日本四國賞楓「破盤最低價超值四國4日」、「玩翻東京超值雙迪士尼樂園5日」、「經典紫愛北海道5日」等行程；而歐洲團旅熱銷德捷8日行程，也