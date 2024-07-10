貧血女早餐NG補鐵也沒用！營養師：「這3組保健品」別一起吃
吃保健品若吃錯順序，效果恐怕大打折扣！營養師劉怡里就分享，有名女性因缺鐵性貧血，每天都會喊累，即使服用鐵劑1個月，疲勞感仍未改善，經諮詢後才發現，該女性每天早上會喝一杯高纖蔬果汁，但其實纖維太多會影響鐵劑吸收，因此在建議其喝完蔬果汁後，間隔1小時再補充鐵劑，大約1週左右，血紅素就拉起來了。
記者魏妤庭／台北報導
劉怡里在「醫師好辣」節目中表示，有位前去求診的女患者，血紅素一直維持在8～9 g/dl，較女性正常值12～16 g/dl低，因此時常覺得很累。就診時便開鐵劑讓她每天服用，但經過1個月後，理應提升的血紅素卻異常沒有起色。
劉怡里表示，經自己追問後才知道，該名女患者的鐵劑都和早餐高纖蔬果汁一起吃，纖維太多影響鐵劑吸收。找出原因後，建議該名患者喝完蔬果汁後，間隔1小時再補充鐵劑，或是隨餐服用鐵劑，改變習慣後，成果立即見效，大約1週左右，該患者的血紅素就有起色。
此外，劉怡里提醒，除了鐵劑與高纖食物一起吃會影響吸收率外，還有3組營養素不建議一起吃，包含鐵跟鈣、鈣與魚油、高纖跟鈣。
其中，鐵與鈣是因為一起吃下肚後，吸收度會降低，若習慣補充鐵劑或是服用含鐵的綜合維生素，再搭配牛奶或高鈣食物，建議間隔1小時以減少衝突。鈣與魚油則是一起服用容易形成皂鈣，腸道無法吸收，嚴重還會導致便秘，如果是腸胃功能不佳者，建議不要這樣吃。高纖加鈣則與鐵的狀況相似，會降低吸收率。