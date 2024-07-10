房市／預售屋銷量破記錄？信義房屋分析三大優劣

台股衝2萬4新高！台北億元預售豪宅交易增8成　專家揭有錢人盤算

▲台股今（10）以24007.08點收盤，寫下歷史新高，投資人對護國神山信仰堅定，台積電（2330）收盤翻紅，再創新高價1045元。（圖／記者徐銘穗攝）
▲台股今（10）以24007.08點收盤，寫下歷史新高，投資人對護國神山信仰堅定，台積電（2330）收盤翻紅，再創新高價1045元。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

台股今（10）以24007.08點收盤，寫下歷史新高，國人最愛的存股有些變成飆股，帶動整體房市買氣增加，統計台北市預售市場今年前五月已經揭露億元級預售豪宅61戶，累計金額達到105億元，件數年增近8成，揭露總金額也年增超過6成，即使豪宅貸款成數受限且房屋稅較高，但高資產族群受惠台股大漲，億元豪宅預售買氣也增溫。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，豪宅市場在政策管控制下，交易狀況相對一般住宅疲軟，不過整體房市景氣走揚，有機會出現小宅輪動到豪宅買氣增溫，尤其造價、地價上揚與通膨上漲預期，高資產族群又能受惠台股大漲的資金行情，因此統計發現今年前五月豪宅預售的買氣增溫，不過國際與兩岸情勢變化，也會影響豪宅客的意願。

統計顯示，去年前五月北市預售億元豪宅揭露34筆，成交金額63.6億元，主要當時仍受到平均地權條例影響，市場氛圍欠佳，去年前五月銷況最好的是「國賓皇琚」，4、5月就揭露10戶，總成交金額27.5億元，今年前5月預售億元豪宅揭露61筆，年增近8成，總成交金額105.6億元，年增66%，「國賓皇琚」今年延續去年穩定銷況，今年共揭露15戶，總銷售金額約33億元，「森仰」5月也一口氣揭露7戶，總銷金額13.3億元。

▲台北市中山北路上國賓飯店原址改建的「國賓皇琚」建案，近2月出現3筆交易，總價2.2至2.8億元。（圖／翻攝Google Map）
▲台北市中山北路上國賓飯店原址改建的「國賓皇琚」，是去年前５月銷況最好的豪宅建案，今年買氣延續。（圖／翻攝Google Map）
曾敬德指出，豪宅市場除了與買氣相關外，也與當下是否有吸引力的新推案推出，現在土地面積較大市中心的豪宅推案，仍維持穩定的銷售速度，台股這波大漲更成為背後的推手。

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