台積電當靠山！高雄狂建商賞屋得「帶權狀」　專家笑：有房才能買

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高雄建商狂操作 在地人揭：有條件這樣玩
馨傳不動產智庫執行長何世昌聞訊笑瘋，直言在高雄買房需自帶權狀給建商審核，這個門檻真的無敵了，不只是要有錢才能買房，是要有房才能買房「沒有最狂，只有更狂！」粉絲限定銷售手法引發討論，在地網友說：「蠻屌的！建商在高雄口碑不錯，有條件這樣玩！」、「跟超跑一樣」，也有人認為「財力證明不意外啊，又可篩去一堆新手村屌絲」。
據了解，該建設公司在高雄深耕30年，以瓢蟲為招牌，已有一群死忠瓢蟲家族鐵粉，7年前進軍楠梓高雄大學推案，目前已推4案，多為2房小坪數產品為主，而即將推出的第5案規劃38~50坪、全3房產品，開價均價為43萬元，因此首波銷售鎖定已購客換屋，該案代銷也認了，確實有「憑權狀」預約一規定，預計最快8月中陸續釋出看屋名額。
台積電楠梓設廠進度 第3座2奈米地目已完成變更
至於台積電前進高雄楠梓進度，高雄經發局長廖泰翔先前曾說明，P1廠現正興建中，P2廠執照已發，今年12月至明年1月將有1500名員工陸續進駐，此數字不包含上下游產業，產業鏈帶動的就業人數會有8倍。至於P3廠，上月24日已通過高雄市都市計畫委員會變更為甲種工業區，未來再通過環評、土污解除列管之後，即可申請建照動工興建第三座2奈米廠。
台積電帶房價飛！高雄楠梓中古屋5年漲破96%
永慶房產集團先前調查六都加新竹縣市近5年中古屋單價漲幅，發現高雄楠梓區以96.1%漲幅位居第一，2020年Q1每坪房價為12.7萬元，至今年Q1已漲至每坪24.9萬元。
永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台積電設廠背後蘊含著龐大的半導體產業鏈，除了能帶來先進製程和封裝技術的產能，還將吸引眾多上下游供應商、設備商，工程師的遷入將會推升當地的消費及購房需求。因此，不論是台積電已設廠或將進駐的區域，房價都會提前反映對未來繁榮前景的預想。