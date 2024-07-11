PLG選秀完整資訊懶人包！雷蒙恩高機率狀元 首輪新秀分析一次看
第五屆P.LEAGUE+ 職籃選秀會明(12)日將在臺北文創會所Event Space舉行，本屆共有48人參加PLG選秀，外傳握有狀元籤的高雄17直播鋼鐵人，可能選擇前宏國象洋將雷克斯之子雷蒙恩當選秀狀元。
記者廖聿偉/台北報導
按聯盟章程第6章49.3 新加盟球團選秀會順序，獵鷹將獲得榜眼籤及首輪第5順位籤，最後再依照上季例行賽、季後賽及總冠軍賽最後結果，首輪選秀順序分別是鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿、獵鷹。至於從第2輪開始的選秀順位是鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿。
外傳目前首輪大熱門分別是陳力生、蔡宸綱、陳將双、莫巴耶和雷蒙恩，不過陳將双機會確定將投入中國CBA選秀，球團是否敢用首輪籤選擇，也值得觀察政治大學畢業的莊朝勝，則有可能是黑馬。
雷蒙恩狀元大熱門
在體測會上大放異彩的雷蒙恩，已被評為是選秀最大熱門，球評評價其「移動與反應能力技壓群雄，跳躍項目也是本土最高，在球場上能做的事情也非常廣泛，接下來只需花些時間適應台灣打球的風格與方式，找到自己的定位，應能站穩自己的位置。」
另外政大射手李允傑，也有可能在前兩輪被選中，他是本屆新人中評價最高的射手，UBA時期三分命中率近四成，急停跳投也是其招牌。球評認為，「李允傑良好的出手選擇且擁有穩定投射能力，使其能為球隊進攻加入更多變化。增進處理球的能力，有機會無痛銜接職業賽場。」
📌PLG 2024 選秀大會YouTube直播連結：
https://youtube.com/live/EtZdnV-aUAg?feature=share
（現場選秀只邀請球員、球團、媒體及球員親友，將不對外開放民眾進場）