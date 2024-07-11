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PLG選秀完整資訊懶人包！雷蒙恩高機率狀元　首輪新秀分析一次看

▲PLG聯盟將搶先舉辦新人選秀會，狀元人選呼之欲出。（圖／資料照，PLG提供）
▲PLG聯盟將搶先舉辦新人選秀會，狀元人選呼之欲出。（圖／資料照，PLG提供）

記者廖聿偉/台北報導

第五屆P.LEAGUE+ 職籃選秀會明(12)日將在臺北文創會所Event Space舉行，本屆共有48人參加PLG選秀，外傳握有狀元籤的高雄17直播鋼鐵人，可能選擇前宏國象洋將雷克斯之子雷蒙恩當選秀狀元。

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按聯盟章程第6章49.3 新加盟球團選秀會順序，獵鷹將獲得榜眼籤及首輪第5順位籤，最後再依照上季例行賽、季後賽及總冠軍賽最後結果，首輪選秀順序分別是鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿、獵鷹。至於從第2輪開始的選秀順位是鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿。

外傳目前首輪大熱門分別是陳力生、蔡宸綱、陳將双、莫巴耶和雷蒙恩，不過陳將双機會確定將投入中國CBA選秀，球團是否敢用首輪籤選擇，也值得觀察政治大學畢業的莊朝勝，則有可能是黑馬。

▲在國內籃壇有崇高地位和知名度的前宏國象洋將雷克斯（Rex H. Manu），其子雷蒙恩（Samuel Manu）今年畢業於NCAA一級學校加利福尼亞大學戴維斯分校（UC Davis），身高197公分在場上司職後衛，畢業後的首要目標是回臺投入職籃選秀。（圖／取自雷蒙恩Instagram）
▲在國內籃壇有崇高地位和知名度的前宏國象洋將雷克斯（Rex H. Manu），其子雷蒙恩（Samuel Manu）今年畢業於NCAA一級學校加利福尼亞大學戴維斯分校（UC Davis），身高197公分在場上司職後衛，被視為是狀元大熱門。（圖／取自雷蒙恩Instagram）
雷蒙恩狀元大熱門

在體測會上大放異彩的雷蒙恩，已被評為是選秀最大熱門，球評評價其「移動與反應能力技壓群雄，跳躍項目也是本土最高，在球場上能做的事情也非常廣泛，接下來只需花些時間適應台灣打球的風格與方式，找到自己的定位，應能站穩自己的位置。」

另外政大射手李允傑，也有可能在前兩輪被選中，他是本屆新人中評價最高的射手，UBA時期三分命中率近四成，急停跳投也是其招牌。球評認為，「李允傑良好的出手選擇且擁有穩定投射能力，使其能為球隊進攻加入更多變化。增進處理球的能力，有機會無痛銜接職業賽場。」

▲2024 PLG選秀，首輪選秀順序分別是鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿、獵鷹。至於從第2輪開始的選秀順位是鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿。（圖／PLG提供）
▲2024 PLG選秀，首輪選秀順序分別是鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿、獵鷹。至於從第2輪開始的選秀順位是鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿。（圖／PLG提供）
📌PLG 2024 選秀大會YouTube直播連結：

https://youtube.com/live/EtZdnV-aUAg?feature=share

（現場選秀只邀請球員、球團、媒體及球員親友，將不對外開放民眾進場）

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