打造灣裡市場新風貌　黃偉哲：市府對地方的重大投資

臺南市南區灣裡市場，不僅是臺南人欣賞美麗夕陽的私藏景點，提供的各類食材，長期以來滿足當地居民的採買需求。但該市場歷經了40年的歲月，建物的機能及服務已面臨轉型的挑戰。市長黃偉哲表示，灣裡市場新建工程設計已啟動，是市府對地方的重大投資，藉此連結周邊資源以及地方發展，提供升級地方服務，帶動灣裡地區的整體發展。
記者郭俊暉／台南報導
台南灣裡市場擁有得天獨厚的交通便利性和豐富的生態及景觀資源。在交通上灣裡市場鄰近台86線快速道路，並通過台86、台17線以及國道1號與3號交通網絡連接，鄰近的黃金海岸地區更是臺南人欣賞美麗夕陽的私藏景點。現有的灣裡市場內部提供新鮮的海產、蔬菜、水果及肉類等食材，亦販售各種小吃和日常用品，長期以來滿足當地居民的採買需求。
經濟發展局局長林榮川表示，該案基本設計構想為透過與灣裡社區及灣裡公園的連結，創造新市場型態規劃，打造市場機能及當地觀光的融合，透過建築多變化量體呈現灣裡海濱的沿線意象，結合灣裡民俗信仰王船傳統，演變出適合當地特色的多功能觀光市場，並利用與公園濕地環境的連結讓綠意植栽得以共融、共好、共存，讓這個市場得以循環永續發展，同時帶動當地區域產業人文發展。
市場處長王俊博表示，希望能夠透過這次的說明會，讓當地民代、里民及市場攤商積提供寶貴的意見與建議，市府團隊藉著這個互動平台，聆聽大家的聲音，確保市場現代化的改建能夠符合居民的期待與需求，以期能吸引更多人潮，創造更多商機，進而提升市民的生活品質，達成一個兼顧傳統與創新的市場環境。