避談鄭文燦！鍋烤節被問「想和誰一起吃」 不沾鍋盧秀燕這樣回
海基會前董事長鄭文燦因案被收押，引起政壇震撼。由於2個月前，台中市長盧秀燕才邀鄭文燦到台中吃鍋，兩人還一起宣傳鍋烤節，今天台中市政府開鍋烤節記者會，盧秀燕被問到「有邀誰一起吃鍋」時避談鄭文燦，強調「我們花很多精神辦鍋烤節，請大家多幫我們報導」。
記者顏幸如／台中報導
海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，桃園地檢署昨依《貪污治罪條例》向法院聲押禁見昨獲准。由於鄭文燦於行政院副院長「畢業」前夕，5月3日到台中與盧秀燕一起吃酸菜白肉鍋，同時宣傳鍋烤節，當時盧秀燕還稱讚他身段柔軟，未來擔任海基會董事長，對兩岸將有大貢獻。市府今（12）日舉辦鍋烤節記者會，時間點不免敏感，因此會前幕僚就向媒體預告，「市長今天不回答市政以外問題」。
記者會時，盧秀燕強調台中人不論寒暑都愛鍋烤，歡迎市民介紹最喜歡的火鍋燒烤店給大家，只要到台中通APP投票就有可能抽中大獎，包括1萬元的鍋烤禮券、今年特別加碼一部汽車。
稍後受訪時，還是有媒體試探性問「市長有邀請誰一起吃鍋嗎」？幕僚見狀立即想打斷訪問，盧秀燕主動擋下，並向媒體強調「今天的焦點，我們花很多精神辦鍋烤節，請大家多幫我們報導」，接著繼續回答下個問題，絲毫未提鄭文燦。