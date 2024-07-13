新竹驚見「房價倒掛」！預售比成屋便宜　專家：竹北買氣外溢湖口

草爺台南夾娃娃機店開1年收攤　「不是1個月漲10萬」他曝負荷不了

▲以夾娃娃機起家的男星「草爺」去年砸千萬在台南打造百坪親子樂園，未料開業僅1年突爆收攤，只開到本月25日。（圖／紅心字會提供）
▲以夾娃娃機起家的男星「草爺」去年砸千萬在台南打造百坪親子樂園，未料開業僅1年突爆收攤，只開到本月25日。（圖／紅心字會提供）

記者徐銘穗/綜合報導

男星「草爺」身兼歌手、YouTuber等多重身分，以娃娃機起家的他去年砸1300萬元，在台南中西區打造300坪的夾娃娃機親子樂園，開幕期間還請來多名網紅、藝人站台，未料才開1年驚傳因租約到期，只營業到本月25日。對此，草爺證實收攤訊息，吐露致命關鍵難以負荷。

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36歲的草爺（本名江治緯）先前受疫情影響，開設的60多家夾娃娃機店全收攤，沉寂一段時間後，去年4月決定前進台南打造親子樂園，放置130台娃娃機，內含物多是泡麵、食飲品等。開幕時，草爺找來「雪乳戰神」郭鬼鬼站台，透露每天來客超過萬人，營業額近百萬元，未來要在全台開6家親子樂園。

未料，去年開幕並大力宣傳的「含羞草日記親子樂園」民權店近期掛出紅布條，公布「因租約到期結束營業，開店至本月25日」，至於仁德店目前仍正常營運。過去，草爺受訪曾透露娃娃機店每月光備貨成本就要300萬到500萬，還要加上員工薪水、電費和房租等，每月開銷大，員工流動率也高。

▲草爺（左）親子樂園8日開幕，他把藝人夾到的零食、玩偶等商品捐給弱勢家庭。右為郭鬼鬼。（圖／紅心字會提供）
▲草爺（左）台南親子樂園去年開幕，找來「雪乳戰神」郭鬼鬼站台。（圖／紅心字會提供）
草爺經紀人吐店面只簽1年原因　嘆：不是1個月漲十萬

草爺經紀人司徒建銘稍早告訴《NOWnews今日新聞》表示，民權店因租約到期，房東要漲價，未來如果尋覓到新店面會再繼續經營，但目前先以另一家台南仁德店為主。他也直言，市場出現許多同類型夾娃娃機零食店，「利潤已經越來越低，若面對持續加價漲租金，真的是會負荷不了」。

至於租金漲幅多寡，司徒建銘則說不便透露，「會把店搬走，損失裝潢搬遷等，就可知道不是一個月漲個十萬了，肯定是更高」。他說明，當時因剛開不清楚市場反應，只和房東簽1年約，沒想到租約一到期房東就說要漲租，應該也是認為現在房價高漲，租金不漲會吃虧或是想獲利了結。

據悉，該店址屬於民權二路尾端，以過路客、觀光客居多，在地房仲預估，月租金約15~20萬元，屋主先前曾有意出售整間店面，換算地坪約88~90萬元，開價破億元，後來改為出租，預料此次店面租約結束後，屋主有機會再重新出售，預估開價約90萬元起跳。

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