草爺台南夾娃娃機店開1年收攤　「不是1個月漲10萬」他曝負荷不了

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未料，去年開幕並大力宣傳的「含羞草日記親子樂園」民權店近期掛出紅布條，公布「因租約到期結束營業，開店至本月25日」，至於仁德店目前仍正常營運。過去，草爺受訪曾透露娃娃機店每月光備貨成本就要300萬到500萬，還要加上員工薪水、電費和房租等，每月開銷大，員工流動率也高。
草爺經紀人吐店面只簽1年原因 嘆：不是1個月漲十萬
草爺經紀人司徒建銘稍早告訴《NOWnews今日新聞》表示，民權店因租約到期，房東要漲價，未來如果尋覓到新店面會再繼續經營，但目前先以另一家台南仁德店為主。他也直言，市場出現許多同類型夾娃娃機零食店，「利潤已經越來越低，若面對持續加價漲租金，真的是會負荷不了」。
至於租金漲幅多寡，司徒建銘則說不便透露，「會把店搬走，損失裝潢搬遷等，就可知道不是一個月漲個十萬了，肯定是更高」。他說明，當時因剛開不清楚市場反應，只和房東簽1年約，沒想到租約一到期房東就說要漲租，應該也是認為現在房價高漲，租金不漲會吃虧或是想獲利了結。
據悉，該店址屬於民權二路尾端，以過路客、觀光客居多，在地房仲預估，月租金約15~20萬元，屋主先前曾有意出售整間店面，換算地坪約88~90萬元，開價破億元，後來改為出租，預料此次店面租約結束後，屋主有機會再重新出售，預估開價約90萬元起跳。