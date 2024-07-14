巴黎奧運倒數！貪心房東漲租3倍求發財　結果「2/3待出租」痛哭了

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但近期公布的巴黎公寓短租狀況顯示，房東打的如意算盤恐怕要落空，短租數據分析平台AirDNA指出，截至4月中旬，仍有高達約3分之2的房源處於「待出租」的尷尬狀態，許多人表示他們不得不大幅降低價格吸引租客，其他人則已完全放棄出租公寓這個想法。
保險公司Réassurez-moi提供的數據顯示，奧運期間巴黎或鄰近地區1晚住房的預訂價格，在今年4月為436歐元（約新台幣1.5萬元），遠低於去年7月的1023歐元（約新台幣3.6萬元）。
28歲的房地產業者茱莉亞（Giulia），1月時試圖以每晚550歐元的高昂價格，出租她位於巴黎北部多為勞工階級居住的第18區公寓，直到她將價格降至每晚160歐元，才有1名美國人預定她的公寓兩週。這個價格只比7月及8月的正常價格高出30歐元。
今年夏季舉辦奧運期間，巴黎預計將有1500萬遊客湧入，可是顯然只有少數前來觀賽的普通遊客願意把預算花在價格高昂的住宿上。豪華旅遊租賃集團Archides董事長羅林（Raphael Lorin）表示，對許多巴黎人來說，問題在於「1500萬名遊客中，有1300萬是法國人」。
專家預估，在供過於求的狀況下，短期內巴黎租房的訂單量可能還會持續減少，許多房東已默默選擇降低價格來保證出租率。不少媒體更在報導中呼籲，想要前往巴黎看奧運的遊客不妨再等等，因為以目前價格趨勢來看，遊客有機會不必為天價「奧運房」而荷包大失血。
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