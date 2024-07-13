全國最困難都更案「永和大陳」動工 252戶和平搬遷！2028年完工
全台最大、產權最複雜的永和大陳公辦都更案，單元3於2023年11月公告核定實施，由新北住都中心協助住戶搬遷及點交，短短5個月完成252戶搬遷，預計2028年完工交屋。目前已架設施工圍籬，即將執行建築物拆除工程，新北市長侯友宜12日主持拆除開工典禮，致詞指出，居民期待都更許久，大陳各單元都更進度持續推動，期許動工的單元3要比已經完工落成的單元2蓋得更美，2028年完工。大陳住戶說：「等了10年，終於等到都更了。」
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侯友宜、城鄉發展局長黃國峰、都市更新處長林炳勲、副議長陳鴻源、議員連斐璠、許昭興與當地里長、老少住戶出席見證動工。侯友宜說，永和大陳地區都更案是全國最大、最困難的都更案之一，全區約8.7公頃分為7個單元公辦都更，原有的60多年老舊建物產權複雜、居住人數多，公共設施不完善且巷道狹窄，有安全疑慮，單元3共252戶居民已在5個月內全數和平搬遷，進入拆除動工階段，為新北市推動公辦都更的重大里程碑，未來此案除翻新公有新生市場，也規劃了中央公園，為當地帶來大面積綠地及開放空間。
新北住都中心說明，大陳社區是全台最大也最複雜的都更案，全區約8.7公頃，分為7個單元公辦都更，除房屋老舊產權複雜、人數眾多外，公共設施不完善、加上巷道狹窄，已不符合現有的生活需求。透過公辦都更的單元3全部搬遷騰空，未來除翻新公有新生市場，並規畫7000平方公尺中央公園，為當地帶來大面積綠地及開放空間。
住都中心說，單元3位於永和區環河西路二段，鄰近永和仁愛公園及比漾廣場商圈，252戶在5個月內全數和平完成搬遷，60餘年的老舊建物即將拆除，可望成為國內公辦都更新典範。
新北市議員連斐璠指出，大陳地區房子多在1962、1963年建成，內部環境混雜、巷弄狹窄，8成以上的巷道救護車、消防車難以進入，對公安、消安有極大危害，樂見居民有更安全及舒適的居住環境。
連斐璠表示，當初市府承諾鄉親會把相關文物妥善保存，見各單元都有所進度，因此她在議會提出相關質詢，希望市府實踐承諾，大陳義胞鄉親多集中於單元6、7，她建議在單元7展示相關文物，可使後代了解歷史文化。