台積電效應！高雄新市鎮房價新高：1坪47萬 專家：有新蛋黃雛型
高雄近期郊區持續發酵，主要受惠台積電、橋科效應，高雄楠梓、橋頭房市超狂熱，同時有著橋頭科學園區建置的高雄新市鎮，興連城大樓預售案「清璞」，位於15樓最高樓層，26.32坪成交1257萬元，總價內含1個坡道機械車位120萬元，拆算後每坪成交47萬元，改寫區域「達麗未來市」過去所創3樓露台戶46.3萬元，再創區段歷史新高。房產專家何世昌指出，高雄新市鎮其中一案，頂樓成交價來到47萬元／坪，直接創新高，「整體結構來說，我個人推測楠梓房價更上一層樓是遲早的事，而且已經呈現『新蛋黃』的雛型」，未來楠梓可能跟左營、鼓山一樣都是蛋黃價。
家庭消費中心/綜合報導
「高雄新市鎮房價再創新高！」馨傳不動產智庫執行長何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」表示，某案頂樓成交47萬元／坪，是新案最新單坪最高成交價，「房價漲速實在太快了，原因除了台積電題材持續發酵外，整體市場供需失衡嚴重也導致買房不斷追價。」
何世昌指出，高雄今年上半年推案量低，楠梓推案量更少，所以，他覺得不是橋頭超越楠梓，「等高大特區指標案開出後，楠梓新案房價又要翻新頁了」，強調「追高有風險，自己要衡量」。
從整體結構來看，他個人推測，楠梓房價遲早更上一層樓，而且目前已經呈現「新蛋黃」的雛型，「意味著楠梓未來房價不再是蛋白區房價，很可能與左營、鼓山一樣都是蛋黃價。」
事實上，位於高雄新市鎮的某新案，去年11月開賣時，早鳥每坪售價大約28萬元，上月16日封盤，根據實登，成交價站上40萬元，均價約34萬元。據了解，該案封盤前有幾戶4字頭成交價，刷新區域新高。高雄市地政局表示，會辦理查核作業，後續將視查核結果，辦理揭露事宜。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，高雄Q1平均購屋面積43坪為歷年次低，購屋面積與台南一樣縮水，走向小宅化態勢同樣明顯，不過總價及房貸負擔卻未像台南一樣下修，主要因高雄目前房市還在風口上，科技產業議題柴火越燒猛烈，市場利多尚未出盡。
允城國際事業協理楊忠儒觀察，區域有不少工程師購屋，2房多為置產客層，3房多為南漂工程師自住，且不喜歡機械車位，購屋大多選配平車。楊忠儒說：「不少北部科技業多抱著竹科經驗來購屋，對單價的接受度也較高。」預估未來成屋後4字頭不是問題。