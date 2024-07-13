中國房市觸底沒？李嘉誠東莞建案5折賣　房奴曝慘況：房貸沒繳完

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報導指出，東莞資深地產從業人士表示，海逸豪庭的毛坯備案價，即官方核定後的房屋公開售價，約每平方公尺2.4萬至2.7萬元（約新台幣10.8~12.1萬元），因此特價房相當打5折賣。
李嘉誠打折賣房非首次 去年市價七折引爆搶購潮
針對市場傳言，該建案置業顧問指出，每平方公尺售1.3萬元的特價房已經沒有了，都是噱頭，「現在只有每平方公尺1.4萬元（約新台幣6.3萬元）的，每天都在賣，剩下10間現房」。
事實上，這不是李嘉誠第一次打折賣房，去年8月長江實業就曾以市場7折價格出售旗下位於香港九龍的新建案「親海駅II」，626戶不到12小時就完銷。不過，財訊傳媒董事長謝金河引李嘉誠9年前出清中國地產項目為例，皺眉揭背後隱憂，「可能是香港房市長期跌勢的開端」。
中國房市觸底了嗎？天津一名屋主近期發文，透露疫情解封初期在天津武清區的「首創新北京半島」買下一套83平方公尺（約25.1坪）2房住宅，以為自己撿到便宜，因為同戶型在2017年最高被炒到160萬人民幣（約新台幣716萬元），近期他驚訝發現，社區居然出現不到39萬人民幣（約新台幣175萬元）的成交案，哭說房貸都還沒繳完，房價就被「膝蓋斬」了，比腰斬還慘。