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中國房市觸底沒？李嘉誠東莞建案5折賣　房奴曝慘況：房貸沒繳完

▲香港首富李嘉誠旗下公司位於中國東莞的建案「海逸豪庭」，近日傳出大降價，部分房價相當打了5折。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港首富李嘉誠旗下公司位於中國東莞的建案「海逸豪庭」，近日傳出大降價，部分房價相當打了5折。（圖／美聯社／達志影像）

記者徐銘穗/綜合報導

中國房市持續慘淡，似乎還不見觸底跡象！香港首富李嘉誠旗下公司位於東莞的建案「海逸豪庭」，近日傳出大降價消息，部分房屋價格相當打了5折破盤銷售。知情人士透露，東莞新案市場低迷，開發商以價換量。此外，中國天津房奴也曝慘況，7年前一套價值人民幣160萬的房屋（約新台幣716萬元），如今只剩39萬（約新台幣175萬），痛哭：「房貸還沒繳完呢！」

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《每日經濟新聞》報導，李嘉誠長江實業集團旗下和記黃埔的建案「海逸豪庭」，近期推出30間特價房，最低每平方公尺（0.3025坪）約人民幣1.3萬元（約新台幣5.8萬元），換算每坪約19.2萬元。2房總價90萬元（約新台幣403萬元）起，頭期款13萬元（約新台幣58萬）；3房總價120萬元（約新台幣538萬元），頭期款10萬元（約新台幣45萬元）。

報導指出，東莞資深地產從業人士表示，海逸豪庭的毛坯備案價，即官方核定後的房屋公開售價，約每平方公尺2.4萬至2.7萬元（約新台幣10.8~12.1萬元），因此特價房相當打5折賣。

李嘉誠打折賣房非首次　去年市價七折引爆搶購潮

針對市場傳言，該建案置業顧問指出，每平方公尺售1.3萬元的特價房已經沒有了，都是噱頭，「現在只有每平方公尺1.4萬元（約新台幣6.3萬元）的，每天都在賣，剩下10間現房」。

事實上，這不是李嘉誠第一次打折賣房，去年8月長江實業就曾以市場7折價格出售旗下位於香港九龍的新建案「親海駅II」，626戶不到12小時就完銷。不過，財訊傳媒董事長謝金河引李嘉誠9年前出清中國地產項目為例，皺眉揭背後隱憂，「可能是香港房市長期跌勢的開端」

▲香港首富李嘉誠創辦的長江實業，以市場7折價格出售旗下位於香港九龍的新建案「親海駅II」，8月12日銷售現場人龍繞了一圈又一圈。（圖／翻攝香港買點樓臉書）
▲李嘉誠長江實業去去8月以市場7折價格，出售旗下位於香港九龍的新建案「親海駅II」，現場銷售現場人龍繞了一圈又一圈。（圖／翻攝香港買點樓臉書）
中國房市觸底了嗎？天津一名屋主近期發文，透露疫情解封初期在天津武清區的「首創新北京半島」買下一套83平方公尺（約25.1坪）2房住宅，以為自己撿到便宜，因為同戶型在2017年最高被炒到160萬人民幣（約新台幣716萬元），近期他驚訝發現，社區居然出現不到39萬人民幣（約新台幣175萬元）的成交案，哭說房貸都還沒繳完，房價就被「膝蓋斬」了，比腰斬還慘。

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