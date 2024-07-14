消暑優惠／7-11大雪糕15元、全家酷繽沙買一送一　全聯火箭冰6元

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近日話題最熱當屬原價105元的莫凡彼冰淇淋，祭出單杯19元，等於下殺1.8折，不過是即期品且可遇不可求，跑大地遊戲都未必能買到。除此之外，還有單件5折冰棒、加10元多1件，以及指定冰棒6支100元、酷繽沙買1送1。
📍限7月14日
◾阿奇儂青梅脆脆冰買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾酷繽沙香草酷奶昔買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾杜老爺情人果脆冰棒6支100元，5.6折（原價30元、特價17元）
📍 7月10日至8月20日
◾莫凡彼指定口味冰淇淋19元，1.8折（原價105元）
◾SUPER X巧克力牛奶蛋白雪糕19元，3.2折（原價59元）
◾杜老爺指定大福冰淇淋加10元多1件，6.3折（原價40元、特價25元）
◾百吉棒棒冰加10元多1件，7折（原價25元、特價18元）
◾Niseko北海道冰淇淋加10元多1件，5.4折（原價119元、特價65元）
◾Lavelee芒果實感雪糕單件5折（原價59元、特價30元）
◾ Hershey's香草冰淇淋單件5折（原價99元、特價50元）
🟡7-ELEVEN
7-11首推百吉大雪糕買2送2，共有布丁、巧克脆皮兩種口味任選，平均單支15元；另有嘎哩君買一送一，原價55元的冰棒花28元爽吃，以及日本奇異果冰棒原價59元，單支就5折價29元。
📍 7月12日至7月16日
◾ 百吉大雪糕布丁／巧克脆皮買2送2，5折（原價30元、特價15元）
◾瑞穗鮮乳雪糕35元，8.8折（原價40元）
◾日本7PREMIUM奇異果冰棒29元，4.9折（原價59元）
◾嘎哩君剉冰棒蘋果買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾嘎哩君剉冰棒可樂買1送1，5折（原價45元、特價23元）
🟡全聯福利中心
全聯即日起至7月25日寄出冰品優惠，阿奇儂果汁火箭冰買1盒送1盒，等於單支冰棒6元；阿奇儂×蜷尾家職人冰的雪貝也是買一送一，平均單桶55元。
🟡酷聖石
酷聖石冰淇淋直營門市至7月16日前，中杯以上冰淇淋買一送一（不含脆餅／桶裝）。在7-11複合店部份，人氣冰品統一布丁口味回歸，即起至8月20日限時開賣，7月19日起，買3oz全品項冰淇淋，免費加送布丁焦糖淋醬。
◾7月19日至7月22日，7-11酷聖石複合店3oz系列冰淇淋第2杯10元；買3oz冰淇淋送布丁焦糖淋醬。
◾7月26日至7月28日夏季桶裝分享日，Mine桶裝冰淇淋買一送一。